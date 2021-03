Hyundai laat Kona N zien

Hyundai's N-line-up omvat in Nederland de i30 N Hatchback en i30 N Fastback en daar komt spoedig de reeds gepresenteerde i20 N bij. Ook de Hyundai Kona krijgt een N-versie. Die sportieve cross-over krijgt een 2,0-liter viercilinder benzinemotor met turbo, een krachtcentrale die is gekoppeld aan een achttraps DCT-automaat. Op zojuist vrijgegeven beeldmateriaal zijn al wat details van de Hyundai Kona N te zien.

De Hyundai Kona N krijgt een agressief front waarbij de drie gaten tussen de led-dagrijverlichting het meest opvallen. In de grote grille eronder is sportief aandoend gaaswerk aangebracht. In de rest van de bumper nemen we tevens grotere openingen waar, onder meer direct onder de daadwerkelijke koplampen. Hyundai werkt de boel onder meer af met rode accenten, details die ook in de achterbumper terugkeren. Die achterbumper is misschien nog wel opvallender. Helemaal onderaan zit aan weerszijden van twee grote ronde stortkokers een diffuser. Op de hoeken van de bumper zitten dichte kunststof panelen die voor openingen moeten doorgaan. Bovenaan de achterzijde een min of meer uit twee delen bestaande achterspoiler met ertussen een driehoekig derde remlicht.

Hoe krachtig de turbomotor in de Kona N wordt, houdt Hyundai nog even onder de pet. In de vorig jaar vernieuwde i30 N en i30 N Fastback levert de 2.0 250 pk, al is er ook een Performance-versie van beschikbaar die het tot 280 pk schopt. Als de Kona N inderdaad 250 tot 280 pk krijgt, dan vindt de auto op de vermogensladder een plekje tussen sportieve cross-overs als de Ford Puma ST en auto's als de Audi SQ2en Volkswagen T-Roc R.

Hyundai zegt op korte termijn meer informatie vrij te geven over de Kona N. Hyundai Nederland zegt helaas nog niet te weten of de Kona N ook in Europa verkocht gaat worden. Mocht -ie niet komen, dan is de Kona N niet de enige N-knaller van Hyundai die niet in Nederland op de markt komt. Van de hier niet leverbare Veloster bestaat immers ook een N-variant...