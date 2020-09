Dít is de vernieuwde Hyundai i30 N!

De spannendste Hyundai van de laatste jaren moet toch wel de i30 N zijn, een regelrechte hot hatch die in de vorm van de i30 N Fastback ook nog eens een minstens zo leuk broertje kreeg. De i30 werd begin dit jaar gefacelift, maar de gefacelifte i30 N hield Hyundai nog even onder de pet. Nu is ook die spectaculaire hot hatch vernieuwd.

Over het uiterlijk van de vernieuwde i30 N kunnen we kort zijn. Dat oogt namelijk nog net zo dik als dat van de reeds bekende versie. Natuurlijk profiteert ook de i30 N van de komst van de vernieuwde grille en aangepaste bumpers die de opfrisbeurt naar de reguliere i30's bracht. Hetzelfde geldt voor de koplampen, ook die zijn in lijn met die van de gefacelifte reguliere i30's en hebben onder meer V-vormige led-dagrijverlichting. Ook achterop nemen we de inmiddels bekende nieuwe lichtunits waar. De knalpijpen onderaan de bilpartij lijken iets te zijn gegroeid. Het 19-inch lichtmetaal onder de auto is ogenschijnlijk helemaal nieuw. De kenmerkende lakkleur Performance Blue keert gelukkig weer terug.

Tot op heden was de i30 N, net als de i30 N Fastback, alleen met een handgeschakelde zesbak te krijgen. Ook de vernieuwde i30 N is er weer met die handbak, maar voor het eerst is hij nu ook leverbaar met een nieuwe achttraps automaat met dubbele koppeling. Die automaat is N DCT gedoopt. Die automaat kent onder meer drie standen: N Grin Shift, waarin je 20 seconden het maximale motorvermogen tot je beschikking krijgt, N Power Shift waarbij de automaat sneller opschakelt en N Track Sense Shift waarbij de boel is afgesteld om op circuits zo hard mogelijk te kunnen boenderen.

Vermogen

Dat is niet de enige technische aanpassing. Ook de motor wordt namelijk aangepakt. De hitsige viercilinder stampt er in de basis net als voorheen 250 pk en 353 Nm uit. Ook nu is er weer een Performance Package beschikbaar. De i30 N Performance Package levert voortaan 280 pk en 392 Nm. Daarmee is de i30 N Performance vanaf nu 5 pk en 39 Nm krachtiger dan voorheen. De 250 pk sterke smaak is alleen met de handbak te krijgen. De i30 N Performance heeft niet alleen meer koppel, de newtonmeters zijn vanaf heden vanaf lagere toerentallen beschikbaar. Het maximum koppel komt al bij 1.950 vrij. Zowel de 250 pk als de 280 pk sterke i30 N hebben een topsnelheid van 250 km/h. De versie met Performance Package sprint in 5,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h, 0,2 tellen rapper dan de vorige i30 N met Performance Package. Hyundai zegt verder de stuurinrichting te hebben herzien. Aan de achterzijde profiteert de i30 N van de komst van een extra stabilisatorstang.

Standaard staat de i30 N op 18 inch groot lichtmetaal. De i30 N met Performance Package heeft nieuw 19-inch lichtmetaal, exemplaren met vijf dubbele spaken. Erachter houden zich remklauwen schuil. Om het lichtmetaal van de i30 N Performance Package zijn Pirelli P-Zero-banden gevouwen. De 250 pk sterke i30 N heeft met Michilin Pilot Super Sport ook op sportieve prestaties gericht rubber. Het interieur is net als voorheen een stuk sportiever aangekleed dan dat van de conventionele i30's. Nieuw zijn de in Performance Blue uitgevoerde gordels en in deserve kleur uitgevoerde accenten. Interessanter zijn de nieuwe optionele N-sportstoelen die Hyundai in de i30 N lepelt. Deze kuipstoelen wegen elk 2,2 kilo minder dan de reguliere zetels. Deze N Light Seats gedoopte stoelen zijn bekleed met leer en alcantara. Ook deze stoelen zijn afgewerkt met Performance Blue-kleurige stiksels. Opvallend zijn de verlichte N-logo's die in de hoofdsteunen zijn aangebracht.

Lichtgewicht

Voor het eerst zijn optionele lichtgewicht N-sportstoelen leverbaar in de Hyundai i30 N. Deze speciaal ontwikkelde kuipstoelen uit één stuk zijn 2,2 kg lichter dan de standaardstoelen. De geprononceerde wangen bieden optimale zijdelingse steun. Deze zogenoemde N Light Seats zijn bekleed met premium leder en alcantara met stiksels in Performance Blue én voorzien een verlicht N-logo op de geïntegreerde hoofdsteunen.

Hyundai breidt ook het aantal veiligheidssytemen uit. Nieuw zijn onder meer Forward Collision-Avoidance Assist met voetgangersdetectie, Lane Following Assist, Blind Spot Collision Warning en Rear Cross Traffic Assist en - Warning. De vernieuwde i30 N staat later dit jaar bij de dealers.