Hyundai i20 N officieel

Dit is de Hyundai i20 N. Het kleine broertje van de i30 N ziet er agressief uit en heeft op papier alvast alles in huis om de hoge verwachtingen waar te maken.

De N-versie van de gloednieuwe Hyundai i20 beschikt over een 1.6 T-GDi die net als het exemplaar in de grotere Kia (Pro-)Ceed GT 204 pk levert. Daarmee heeft de kleine Koreaan 4 pk meer in huis dan de Ford Fiesta ST en Volkswagen Polo GTI. Het koppel komt uit op 275 Nm en jawel, de motor is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Wie die bak vaardig bedient, moet in 6,7 seconden van 0 naar 100 kunnen knallen. De top ligt op 230 km/h. Bij de snelle sprint wordt de bestuurder een handje geholpen door een heus Launch Control-systeem, terwijl een rev matching-hulpje zorgt voor een sportieve portie tussengas.

WRC

Natuurlijk gaat het niet alleen om de prestaties in rechte lijn. Wat heet: het bochtengedrag is bij een auto als deze feitelijk veel belangrijker. De i30 N is een behoorlijk compromisloos scheurijzer, dus de verwachtingen voor de kleinere en lichtere i20 zijn hooggespannen.

Hyundai doet er alvast alles aan om dat zo te houden, en legt zelf de vergelijking met de i20 WRC-rallyauto. Met 1.190 kg weegt de i20 N hetzelfde als die auto. Ten opzichte van een normale i20 zijn uiteraard het onderstel, de wielophanging, de remmen en de stuurinrichting aangepast. Optioneel is een mechanisch sperdifferentieel beschikbaar, zodat de aandrijfkrachten ook onder heftiger omstandigheden naar het juiste wiel gaan. Om de i20 zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op je bui en/of die omstandigheden, zijn er vijf rijmodi: Normal, Eco, Sport, N en N Custom. Bij die laatste kan de bestuurder zelf kiezen welk onderdeel van de auto op welke stand staat.

18-inch

Aan de buitenzijde krijgt de i20 N een behandeling die goed vergelijkbaar is met de i30 N, inclusief de rode accenten en de Performance Blue-kleur van de introductie-auto. Natuurlijk zijn er ook andere kleuren beschikbaar, maar de matgrijze 18-inch-wielen, het spoilerwerk, de grille en de donkere led-achterlichten horen er gewoon bij. Het Performance Blue komt ook terug in het interieur en is onder meer te vinden op de grote, opvallende knoppen waarmee de i20 zich in één handeling in de sportiefste stand laat tikken. Een set extra sportieve stoelen moet ervoor zorgen dat de zitpositie in overeenstemming is met de uitstraling.

Voorjaar

Het is te hopen dat potentiële kopers van de snelste i20 ooit over wat geduld beschikken, want de auto komt pas in het voorjaar van 2021 beschikbaar. De prijzen volgen ongetwijfeld in de aanloop naar dat introductie-moment.

i30, i20 'N' Veloster

Hyundai trapte het sportieve N-label in 2017 af met de Hyundai i30 N. In Europa is de i20 N na die auto het tweede N-model, al verscheen de 275 pk sterke i30 N er ook als Fastback. In Noord-Amerika is er ook nog een Veloster N, maar daar hebben ze de i30 en i20 weer niet.