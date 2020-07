Hyundai Veloster N: nóg zoetere verboden vrucht

Een klein deel van de AutoWeek-redactie huilde tranen met tuiten toen Hyundai in 2018 een splinternieuwe generatie Veloster presenteerde, maar die auto ver uit de buurt hield van de Europese en dus Nederlandse markt. Een pijnlijk besluit, zeker als je je bedenkt dat Hyundai van de asymmetrische hatchback direct een knotsgekke N-versie presenteerde. Die Veloster N kreeg direct de 270 pk en 352 Nm sterke variant van de geblazen 2.0 die we al kenden van de i30 N met Performance Pack. Hyundai voert nu een modeljaar-update door op de Veloster en richt zich daarbij specifiek op de Veloster N.

Geen enkele aanpassing voor de reguliere Veloster dus, maar wel voor de krachtige Veloster N. Terwijl de 2.0 van de aan lachgas verslingerde Veloster N voorheen was gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of aan een zestraps automaat is de herziene versie beschikbaar met een nieuwe automatische transmissie. De zestraps automaat wordt namelijk vervangen door een exemplaar met acht verzetten met dubbele koppeling. Die automaat, die zich ook door middel van tikjes tegen de keuzehendel én via flippers achter het stuurwiel laat commanderen, komt hand in hand met drie interessante modi: N Grin Shift, N Power Shift en N Track Sense Shift. Die eerste is een overboostmodus, waarbij het maximumkoppel tot twintig seconden lang met 7 procent toeneemt tot 376 Nm, terwijl de Veloster N in N Power Shift bij het meer dan 90 procent intrappen van het gaspedaal op de juiste momenten opschakelt voor een zo rap mogelijke acceleratie. In deze modus duurt een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) slechts 5,6 tellen. Met de handgeschakelde zesbak ben je voor die sprint 5,8 seconden kwijt. Meer nieuws? Jawel! Hyundai monteert voortaan nieuwe sportstoelen in de Veloster N. Die zijn elk 2 kilo lichter dan de vorige exemplaren.

Kleine aanpassingen dus, maar wel nieuwigheden die van de doldwaze Veloster N in Europa een nog zoetere verboden vrucht maken.