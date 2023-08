De nieuwe Hyundai Kona was al als mild-hybride én als volwaardige hybride te bestellen. AutoWeek kan je nu ook de prijzen van de elektrische Hyundai Kona Electric vertellen. Hij is er vanaf net geen 40 mille en is met twee aandrijflijnen beschikbaar. De meest potente van het stel komt 514 kilometer ver op een volle accu.

Net als de vorige generatie Hyundai Kona is ook het nieuwe model er met drie heel verschillende aandrijflijnen. Hij is er als mild-hybride, als échte hybride en ook met volledig elektrische aandrijflijnen. De vorige Hyundai Kona Electric was in Nederland een behoorlijk populaire EV en dus is het niet zo verwonderlijk dat er reikhalzend uitgekeken werd naar de komst van de nieuwe Hyundai Kona Electric. Van die elektrische Kona heeft AutoWeek de prijzen te pakken.

De nieuwe Hyundai Kona Electric is er net als de vorige met twee aandrijflijnen. De uitgaande Kona is er met een 39 kWh accupakket en 136 pk sterke elektromotor én met een 64 kWh accu en een 204 pk sterk elektrohart. De nieuwe Kona Electric gaat er technisch op vooruit. De minst potente Kona Electric heeft namelijk een 48,4 kWh accupakket en een 156 pk en 255 Nm krachtige elektromotor op de voorwielen. Daarnaast is er ditmaal een variant met 65,4 kWh aan elektrische longinhoud en een 217 pk en eveneens 255 Nm sterke elektromotor.

Prestaties Hyundai Kona Electric

De Kona Electric met 48,4 kWh accu zoemt al in 8,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h en heeft een actieradius van 377 kilometer. Zijn topsnelheid: 162 km/h. De potentere Hyundai Kona Electric bereikt vanuit stilstand in 7,8 seconden de 100 km/h, haalt een topsnelheid van 172 km/h en heeft een elektrisch bereik van tot wel 514 kilometer. Tot, inderdaad. Die actieradius haal je - op papier - enkel met de versie met 17-inch lichtmetaal. Deze Kona Electric met 65,4 kWh accu is er ook met 19-inch wielen, al moet je dan genoegen nemen met een bereik van 454 kilometer.

Prijzen Hyundai Kona Electric

De Hyundai Kona Electric met 48,4 kWh accu en 156 pk sterk elektrohart is er in twee uitvoeringen: Comfort en Comfort Smart. Die eerste kost €39.995, de tweede €41.895. Andere uitvoeringen zijn er niet. Ga je voor de krachtigere Kona Electric met het grotere accupakket? Dan valt er meer te kiezen. Hij is er als Comfort vanaf €43.995 en moet als Comfort Smart €45.895 opbrengen. Daarboven staan de Premium en Premium Sky die achtereenvolgens €49.995 en €51.195 kosten. De Comfort en Comfort Smart-uitvoeringen staan van beide motorversies op 17-inch wielen. De Kona Electric met de krachtigste aandrijflijn in Comfort Smart-uitvoering is optioneel ook op 19-inch wielen te zetten (€995). Die zijn standaard op de Premium en Premium Sky. Wie een Kona Electric Premium of Premium Sky heeft en omwille van de grotere actieradius toch de kleinere 17-inch wielen wil, kan dat zonder bijkomende kosten voor elkaar krijgen.

Beide motorversies van de Hyundai Kona Electric komen in aanmerking voor SEPP-aanschafsubsidie. De Premium- en Premium Sky-uitvoeringen van de Hyundai Kona Electric met 65,4 kWh accu zijn de enige varianten waarvan de fiscale waarde boven de 45 mille ligt. Deze twee smaken zien het SEPP-subsidieschip dus richting de horizon vertrekken.