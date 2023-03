Nieuwe Hyundai Kona: eerste specificaties en prijzen

De nieuwe Hyundai Kona maakte al eerder indruk met zijn spraakmakende uiterlijk, maar naar prijzen en specificaties moesten we nog gissen. Vandaag hebben we ze wel voor je, althans grotendeels.

De nieuwe Hyundai Kona komt er net als de vorige in drie smaken: een mild-hybride, een volwaardige hybride en een volledig elektrische variant. Daarmee wijkt hij ook als vanouds wat af van de meest vergelijkbare Kia. Die Kia Niro is immers minimaal een volwaarde hybride, waarna de weg naar de EV via een plug-in hybride loopt.

De nieuwe Hyundai Kona is er vanaf €29.995. Dat is slechts 200 euro meer dan voorheen. Voor dit bedrag krijg je net als bij het vorige model een Kona met een 120 pk sterke 1.0 T-GDI-benzinemotor en 48V-mild-hybrid ondersteuning. Ook de Hyundai Kona Hybrid lijkt onderhuids grotendeels bij het oude te blijven. We noteren opnieuw een atmosferische 1,6-liter viercilinder met 105 pk, die samen met een 43,5 pk sterke elektromotor tot een totaalvermogen van 141 pk komt. Schakelen gaat met een 6-traps DCT-automaat. De Kona Hybrid is er vanaf €33.995. Het verschil met de voorgaande versie (€32.295) is daarmee iets groter dan bij de mild-hybrid, maar nog altijd schappelijk. De nieuwe Hyundai Kona is in alle gevallen namelijk 15 centimeter langer dan zijn voorganger, een significant verschil. De auto groeide in de breedte 2,5 centimeter en heeft een 6 centimeter grotere wielbasis, wat allemaal goed nieuws moet zijn voor de ruimte aan boord.

Uitrusting

De basisversie van de nieuwe Hyundai Kona heet i-Motion. Deze versie is alleen leverbaar in combinatie met de mild-hybrid basismotorisering en heeft onder meer een achteruitrijcamera, cruisecontrol, een middenarmsteun, rijbaanassistentie en een 12,3-inch touchscreen met navigatie. Een trede hoger vinden we de Comfort, die bij de Hybrid de instapper is. De Kona Comfort heeft onder meer automatische climate control met twee zones, een in hoogte verstelbare passagiersstoel, een met leer bekleed stuurwiel (is dus niet standaard) en in het geval van de Hybrid ook 16-inch lichtmetaal.

Nog een trede hoger op de ladder vinden we de Comfort Smart. Met 18-inch lichtmetaal, een uitgebreide parkeerassistent, een volledig digitaal instrumentarium, een elektrische achterklep en stoel- en stuurverwarming wordt het leven met deze uitvoering langzaam serieus comfortabel. Aan de top van het gamma bestaat er keuze tussen Premium, Premium Sky en N Line. De Premium heeft onder meer leer, Bose-audio en stoelverwarming achterin, de Premium Sky voegt er nog een schuifdak aan toe. De N Line is sportieve en onderscheidt zich afgaande op de persfoto’s duidelijk van de overige versies. Behalve die opsmuk beschikt de N Line over diezelfde Bose-audio, speciale bekleding met rode stiksels en stoelventilatie. Er is ook een N Line Sky, met - je raadt het al - een schuifdak. N Line en Premium zijn even duur, dus op dit niveau is het een kwestie van smaak.

De uitgebreide prijslijst kan ieder moment worden vrijgegeven en bevat ongetwijfeld nog extra informatie, bijvoorbeeld over bagageruimtes en de prijzen van de duurdere uitvoeringen. In dat geval wordt dit artikel uiteraard aangevuld. Prijzen van de volledig elektrische Kona Electric verwachten we vandaag nog niet, want Hyundai heeft al aangegeven dat die in een later stadium volgen.

Update

Update: de beloofde aanvulling is er. Hieronder vind je alle prijzen van de verschillende uitvoeringen van de nieuwe Hyundai Kona. De bagageruimte bedraagt 407 tot 1.300 (bank plat) liter, inderdaad meer dan bij het oude model.