Ben je op vakantie in Portugal? Kijk dan niet gek op als je er een heel andere modelnaam aantreft op de achterklep van de Hyundai Kona.

De ene auto is de andere niet. Dezelfde auto kan in een ander land zelfs een andere naam hebben. Zo heette de Toyota Yaris in Japan tot voor kort Vitz en ging de laatste Europese Mondeo in de Verenigde Staten als Fusion door het leven. De Renault Arkana? Die heet in landen als Kroatië, Slovenië, Bozne en Servië 'Mégane Conquest'. De reden: Renault wilde absoluut niet dat de naam van de cross-over deed denken aan oorlogsmisdadiger Željko 'Arkan' Ražnatović. Daar kunnen we ons best iets bij voorstellen. Mitsubishi durfde het in diverse Spaanstalige landen niet aan om zijn grote offroader Pajero te noemen en koos daar voor Montero. 'Pajero' betekent in het Spaans immers iets als 'rukker'. In heus niet alle gevallen heeft zoiets te maken met vuilbekkerij. In het geval van de Kona overigens wel.

De Hyundai Kona rijdt in Portugal namelijk rond als Hyundai Kauai. In het Portugees is 'Cona' immers het niet meest fatsoenlijke woord voor 'vagina'. Dat bekt marketingtechnisch natuurlijk niet zo lekker. Ook in Polen heeft de Kona een ongelukkige modelnaam. Daar betekent Kona iets als 'hij/zij is stervende' of 'hij/zij lijdt pijn', al heeft het in dat land niet tot een naamswijziging geleid.

Wat Hyundai zelf met 'Kona' bedoelt? Welnu. Kona verwijst naar een district op het eiland Hawaii. Omdat Hyundai de Hawaii-verwijzing ook in Portugal graag overeind hield, koos het ervoor om de cross-over er te vernoemen naar een van de Hawaïaanse eilanden: Kaua'i, ofwel: Kauai. Zowel de eerste generatie Kona als het huidige model heten er Kauai. De eerste generatie Kona ging in China overigens weer als Encino door het leven. En die van Jacques dan, Kona?

Autonieuws? Welnee. Luchtig weetje? Zeker weten.