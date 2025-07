In de markt voor een elektrische Hyundai Kona? Dan valt er al behoorlijk wat te kiezen. De Kona Electric had tot op heden een vanafprijs van €36.995. Voor dat bedrag krijg je een als Comfort uitgevoerde Hyundai Kona Electric met 48,6-kWh accu en 135 pk sterke elektromotor (bereik: 380 kilometer). Liever een Kona Electric met een groter bereik? Geen probleem, de cross-over is er ook met 64,8-kWh accu en 204 pk sterk elektrohart (bereik: 510 kilometer). Die is er - als Comfort - vanaf €39.995. De Kona Electric met beide aandrijflijnen wordt door de komst van een nieuwe Pure Edition-uitvoering aanmerkelijk voordeliger.

De Hyundai Kona Electric met 135 pk en 48,6-kWh accu kost als Pure Edition €32.995. Vier mille minder dus dan de Comfort. Een Kona Electric met de 64,8-kWh accu en de 204 pk sterke elektromotor kost als Pure Edition €35.995. Dat betekent €3.000 voordeel. Bekaaid kom je er niet vanaf. Zo krijg je een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, batterijvoorverwarming, stoelverwarming voor, privacy glass en ook het Black Pack met daarin onder meer 17-inch lichtmetalen wielen en raamlijsten in donkere afwerking. Ook standaard: Smart Cruise Control met Stop & Go en Highway Assist Driving, navigatie en over twee zones gescheiden klimaatregeling. Toe maar.