Hyundai gaat stokoude Pony Coupé opnieuw maken

Hyundai heeft de nostalgische kriebels al even te pakken. Het merk kan de door Giorgetto Giugiaro getekende en in 1974 gepresenteerde Pony Coupé Concept maar moeilijk loslaten. De Koreanen gaan het bijna 50 jaar oude studiemodel zelfs opnieuw maken.

In 1974 stelde Hyundai de Pony Coupé Concept voor, een studiemodel waarmee Hyundai het eerste teken gaf dat het ook zélf auto's zou gaan ontwikkelen. Hyundai produceerde vanaf eind jaren zestig namelijk al in licentie Fords Cortina, maar eigen modellen hadden ze nog niet. De Pony Coupé Concept werd gelijktijdig met de Hyundai Pony, de eerste écht eigen auto van de Koreanen, aan de wereld voorgesteld. Het ontwerp van de Hyundai Ioniq 5 - en dat van de Concept 45 uit 2019 waarvan het de productieversie was - is ten dele geïnspireerd op dat van de Pony Coupé Concept, maar dat was zeker niet de laatste hommage aan het door Giorgetto Giugiaro getekende studiemodel. Zo kwam Hyundai medio dit jaar met de N Vision 74, een met invloeden van de Pony Coupé Concept gelardeerde coupé met een brandstofcel aan boord. De grote liefde voor het 48 jaar oude hoekige studiemodel vertaalt zich nu in iets anders bijzonders. Hyundai gaat de Pony Coupé Concept namelijk opnieuw bouwen!

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: je gaat geen moderne interpretatie van de Pony Coupé Concept in de showrooms vinden, in serieproductie gaat hij namelijk niet. Hyundai haakt Giorgetto Giugiaro en zijn designstudio GFG Style namelijk aan voor een eenmalige remake van de Pony Coupé Concept. Maar, waarom zou Hyundai hetzelfde studiemodel nog een keer maken? Welnu: het origineel bestaat niet meer. Aanvankelijk had de Pony Coupé Concept overigens tot een productieversie moeten leiden, maar door de economische situatie begin jaren 80 werd besloten dat feest niet door te laten gaan. Nog een interessant weetje: ontwerper Giugiaro heeft zich ook voor de vormgeving van de DeLorean DMC-12 door de Pony Coupé Concept laten inspireren. Back to the future wordt met de heruitgave van het studiemodel dus Back to the past.

De kakelverse Pony Coupé Concept wordt in het voorjaar van 2023 gepresenteerd.