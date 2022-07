Hyundai N Vision 74: elektrische retrocoupé met brandstofcel

Hyundai lijkt verknocht aan de jaren zeventig en tachtig en met name op de door Giorgetto Giugiaro getekende Pony Coupé Concept die in 1974 debuteerde. Dat studiemodel speelde al een grote rol in het ontwerp van de Concept 45, de in 2019 getoonde conceptuele vooruitblik op de Ioniq 5 die zelfs met zijn naam naar die toen 45 jaar oude concept-car verwees. Daarnaast past Hyundai op de Ioniq 5 en Ioniq 6 eigenwijze, grove pixelverlichting toe. Meer bewijs van Hyundai's voorliefde voor het verleden? Zeker, zo kwam in 2021 met twee bijzondere restomods:de Pony EV en de Grandeur EV. Beide elektrisch, beide bepixeld. Met de splinternieuwe N Vision 74 die Hyundai gelijktijdig met de spectaculaire RN22e presenteert, wordt Hyundai's voorliefde voor een combinatie van moderne techniek en retrodesign op bijzondere wijze nogmaals bevestigd.

Hyundai is nog lang niet Pony Coupé Concept-moe. Het grijpt die showauto namelijk opnieuw bij zijn kladden als inspiratiebron voor de N Vision 74, al blijft er van de basisvorm weinig over. Met een beetje fantasie lijkt de N Vision 74 zo weggereden uit de jaren 80, maar niets is minder waar. De showauto is namelijk hypermodern. De 4,95 meter lange en bijna 2 meter brede coupé staat namelijk het nieuwste platform voor waterstofauto's dat Hyundai in zijn ontwikkelingskamers heeft staan Jawel, de N Vision 74 is een EV die een deel van zijn voor de elektromotoren benodigde energie uit een brandstofcel haalt. Inderdaad, een deel van zijn energie. In tegenstelling tot de tevens elektrische aangedreven en met een brandstofcel uitgeruste Hyundai Nexo heeft de N Vision 74 namelijk geen klein accupakket, maar een flink 62,4-kWh exemplaar.

680 pk op de achterwielen

De 85 kW brandstofcel haalt zijn benodigde waterstof uit tanks van 4,2 kg. De combinatie van de brandstofcel en het grote accupakket leveren de N Vision 74 een actieradius op van meer dan 600 kilometer. Dan is het wel zaak om je niet te vaak mee te laten slepen door de rest van de aandrijflijn. De N Vision 74 heeft namelijk twee samen meer dan 680 pk en 900 Nm sterke elektromotoren die hun vermogen volledig botvieren op de achterwielen. Het is dan ook geen wonder dat Hyundai de N Vision 74 graag dwars afbeeldt. De topsnelheid moet boven de 250 km/h liggen.

Waterstof

De N Vision 74 is minder dan de RN22e een concrete vooruitblik, maar is toch een interessante aandachtstrekker. Met het studiemodel bevestigt Hyundai nogmaals zijn geloof in de toepassing van waterstof. In september 2021 stippelde het merk met Hydrogen Vision 2040 zijn waterstofroute uit. Vanaf 2028 wil Hyundai Group bedrijfswagens met een brandstofcel leveren, zowel kleine als grote. Ook voorziet Hyundai op het gebied van zogenoemde Purpose Built Vehicles (PBV) een toekomst voor waterstofauto's. In 2040 moet waterstoftechniek ook voor 'robots, schepen, vliegtuigen en sportauto's' beschikbaar zijn.