Hyundai laat mysterieus compact model zien

Hyundai laat een duistere afbeelding van een nieuwe hatchback zien. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een geheel nieuwe i20, al kan hier ook wat anders spelen.

Een scherp gelijnde koplamp, doorkliefd met een ledstrip die de volle breedte van de auto meepakt: modieus wordt dit nieuwe model van Hyundai alvast zeker. De afbeelding laat een lichtunit zien die sterk lijkt op wat spionagebeelden van een vermeende nieuwe i20 toonden, zoals op ons forum.

Daarmee lijkt de grootste vraag beantwoord, maar toch speelt hier meer. Deze afbeelding wordt namelijk niet gedeeld door Hyundai Europa, maar door Hyundai Brasil. Daar, in Brazilië, is een separaat model met de naam HB20 de absolute verkooptopper. Daarmee zou je kunnen denken dat hier een nieuwe HB20 te zien is, ware het niet dat de auto op de teaser volgens Hyundai Brasil ‘een brug slaat tussen de wereld van de hatchbacks en de wereld van de SUV’s’. De auto komt volgens de Braziliaanse Hyundai-tak tussen de HB20 en de compacte SUV Creta en is daarmee zeker géén HB20.

We houden het vooralsnog toch maar op een i20 die in Brazilië zal worden gebouwd en verkocht, maar dus hoogstwaarschijnlijk ook voor Europa interessant is. De huidige i20 voelt nog helemaal niet oud en is dat met geboortejaar 2020 ook nog niet echt, maar anderzijds is het technisch vrij behoudende model bepaald geen verkooptopper.

Als er een nieuwe i20 komt, is dat op zichzelf trouwens ook best opmerkelijk: veel concurrenten geloven inmiddels alleen nog in cross-overs in dit segment. Hyundai heeft op dat vlak de Bayon, die ook al in gecamoufleerde vorm is gespot. Daardoor weten we ook dat de auto op de teaser in ieder geval geen Bayon is, want die krijgt verlichting over twee lagen.