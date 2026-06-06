Iedereen krijgt het weleens te horen bij het ophalen van een auto na onderhoud, al dan niet in combinatie met apk: 'de banden beginnen slecht te worden' of 'we hebben ze moeten vervangen om hem door de apk te krijgen'. Bij AutoWeek-lezer Ton de Vries ging het echter wat verder dan een goedbedoeld advies: hij kreeg zijn Hyundai Ioniq pas mee als er nieuwe banden onder gemonteerd zouden worden. Dat kan een dealer of garagist toch niet verplichten, vraagt hij ons.

Ton de Vries uit Veldhoven schrijft ons: “Voor een onderhoudsbeurt aan mijn Ioniq (2018) ging ik naar de Hyundai-dealer. Daar werd onvoldoende profieldiepte geconstateerd op de voorbanden en wel zo dat ze ‘niet veilig zijn om de weg op te gaan’. Bij de beurt was geen apk-keuring nodig, maar de banden zouden volgens de garage toch niet zorgen voor afkeuring. Maar omdat de banden niet veilig zouden zijn, was ik verplicht om bij de dealer de voorbanden te laten vervangen. Ik kreeg de auto expliciet niet mee, ook niet om de banden zelf te laten vervangen. Ik was dus verplicht om dat door de Hyundai-garage te laten doen. Om tijdens een onderhoudsbeurt verplicht gesteld te worden om ter plaatse nieuwe banden te moeten kopen en mijn auto niet eens meer mee te krijgen zonder die nieuwe banden, terwijl de banden geen apk-afkeur zouden opleveren, voelde heel vreemd. Ik kon dus niet anders dan kiezen voor twee nieuwe zomerbanden, maar voel me erg voor de gek gehouden. Wat vindt u?”

Keus kan niet afgedwongen worden

Sjaak Drinkenburg, juridisch expert van ons Diagnose-panel en werkzaam bij DAS, is er duidelijk over: “Hier kan ik kort over zijn: de dealer kan u zeker niet verplichten om nieuwe banden te kopen. Zelfs als de auto wél voor de apk kwam en de banden afgekeurd zouden worden, moet je nog de keus krijgen om wel of niet tot vervanging (bij die dealer) over te gaan. Afkeuring zou dan, wanneer je kiest om de banden elders te laten vervangen, voor de hand kunnen liggen. Maar dit laat onverlet dat de keus om iets te kopen niet kan worden afgedwongen.”