Hyundai heeft in vrijwel elk denkbaar segment een of meerdere modellen. Kijken we puur naar de elektrische modellen van Hyundai, dan zien we een aardig gat. Dat bevindt zich tussen de 3,83 meter korte Inster en de 4,35 meter lange elektrische variant van de Kona. Het kleinste model van de elektrische Ioniq-familie die uit modellen bestaat die niet ook met een verbrandingsmotor zijn is de maar liefst 4,66 meter grote Ioniq 5. Het gapende gat tussen de Inster en Kona wordt in ieder geval gevuld en wel met de auto die je op deze set spionageplaten voor het eerst ziet.

Op deze foto's zien we een relatief compacte elektrische Hyundai, een model dat rijkelijk bedeeld lijkt met ietwat hoekige vormen. Én met relatief hoge koets en een sterk aflopende daklijn. Het is nog even de vraag of Hyundai de compacte EV als elektrisch alternatief voor de i20 of voor de Bayon ziet, al kan hij natuurlijk als elektrisch aangedreven uitweg voor beide modellen worden gezien. Voor modelnaam 'Ioniq 4' lijkt de elektrische nieuwkomer ons te klein. Het is immers goed mogelijk dat Hyundai tussen deze nieuwe EV en de Ioniq 5 nog één of meerdere modellen positioneert. Voorlopig zetten we in op modenaam Ioniq 2, maar knuppel ons niet tekstueel het graf in als Hyundai toch voor Ioniq 3 kiest.

Hoe dan ook: dat 'de Hyundai Ioniq 2' zou komen, is natuurlijk geen verrassing. Niet lang geleden toverde zustermerk Kia de EV2 Concept uit de hoge hoed, een vooruitblik op een compact elektrisch model onder de EV3. Het is aannemelijk dat de Ioniq 2 zijn techniek met die auto, en dus ook met de EV3, deelt. Dat betekent: het modulaire E-GMP-platform in in dit geval in de basis voorwielaandrijving. De Kia EV3 is er met een 58,3 kWh accu en met een 81,4 kWh groot exemplaar. Wellicht dat de grote accu voor de Ioniq 2 wat te ruim bemeten is.

Je merkt het al: we tasten nog behoorlijk in het duister. Mogelijk wordt tijdens de IAA van München later dit jaar meer bekend over Hyundai's nieuwste compacte EV die we niet voor de tweede helft van volgend jaar op de markt verwachten.