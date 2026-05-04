De Hyundai Inster is in theorie leverbaar met een prachtig licht interieur, maar in de praktijk kan dat alleen onder zeer strikte voorwaarden. Tot nu toe, want de nieuwe Inster Pulse Advanced biedt dit interieur en nog meer leuke extra’s voor minder geld.

De introductieversie van de Inster – en dus de auto waarmee wij als eerste reden – had een prachtig interieur in beige stof met lichtgele accenten. Erg bijzonder dat zoiets überhaupt leverbaar is op zo’n kleine auto, maar in de praktijk zien we het maar zelden. Dat heeft een reden, want het beige interieur is alleen leverbaar op de allerdikste Evolve en Evolve Sky-uitvoeringen, en dan ook nog alleen in combinatie met de ‘Buttercream Yellow’-exterieurkleur die lang niet iedereen mooi zal vinden.

Maar nu wordt het lichte interieur bereikbaarder. De nieuwe Pulse Advanced-uitvoering biedt de gratis optie voortaan ook, en dat in combinatie met een zwarte of Khaki-groene buitenkant. Toch heel wat meer keuze! De Pulse Advanced is een nieuwe en veel luxere uitvoering van de Standard Range-Inster, dus met 42 kWh en dik 300 kilometer bereik. Die Standard Range was er tot nu toe alleen instapversie E-Motion, maar de Pulse Advanced gaat qua uitrusting een klap verder. Hij staat zelfs boven de reguliere Pulse, die er alleen in combinatie met de grotere 49-kWh accu is. Een Inster Pulse Advanced heeft niet alleen diens led-achterlichten, draadloze telefoonlader, verschuifbare achterbank, mooier afgewerkte inteiruer, parkeersensoren en middenarmsteun, maar ook 17-inch lichtmetaal, een schuif-kanteldak en stoel- en stuurverwarming. Met name die laatste opties zijn bijzonder. Een schuifdak zat voorheen alleen op de dikste Evolve Sky- en Cross Sky-versies, terwijl je voor stoel- en stuurverwarming zelfs bij een Evolve Sky nog moet bijbetalen. De Hyundai Inster Pulse Advanced kost €26.995. Dat is €2.500 meer dan een E-Motion met dezelfde aandrijflijn, maar €500 minder dan een reguliere Pulse met de grotere accu en zonder de genoemde extra’s. Een Evolve Sky kost met stoel- en stuurverwarming zelfs €3.795 meer, al is hij dan wel luxer en kom je er verder mee. Ten opzichte van een topversie mis je trouwens nog wel de ledkoplampen, gekleurde sfeerverlichting en V2L-functionaliteit op de Pulse Advanced.

Wie zo’n Pulse Advanced overweegt, doet er overigens wel goed aan om de auto op de 15-inch wielen van een reguliere Pulse af te laten leveren. Dat dikke 17-inch staat misschien leuk, maar drukt de actieradius van 327 naar 303 kilometer. Daarmee is deze versie de Inster met de kleinste theoretische actieradius.

Meteen korting

Dit zou het einde van dit artikel moeten zijn, maar Hyundai geeft ook nog eens korting op de Inster. Bij de bestaande uitvoeringen is die korting €3.000. Zodoende begint het feest in de praktijk al bij €21.495 en rijd je voor €26.795 weg in een Evolve Sky met de grote accu en een schuifdak. De Pulse Advanced gaat ook meteen in de actiebak, maar krijgt 'maar' €2.000 korting mee. Zodoende heb je hem voor €24.995, nog altijd een goede deal voor wie dat extra rijbereik kan missen.