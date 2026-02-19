Met de hand schakelen. De een zweert erbij, de ander heeft veel liever een automaat. Ook als het om sportieve auto's gaat, zijn er twee kampen op transmissiegebied. Er is altijd wel iemand te vinden die zich een purist noemt en die van mening is dat zelf schakelen de rijervaring dusdanig verhoogt, dat zelf poken dé manier is om je automobiel voort te bewegen. Een ander zal zeggen dat een automaat veel sneller schakelt en dat je er dus veel sneller mee bent. Dat laatste was vroeger zelden het geval, maar is met name sinds de komst van transmissies met dubbele koppeling al jaren werkelijkheid. Het hoofd van de afdeling van BMW die over de sportieve topmodellen gaat, zegt dat een handbak tegenwoordig eigenlijk niet zoveel zin meer heeft.

"Vanuit technisch oogpunt slaat een handbak tegenwoordig eigenlijk nergens meer op. Een handbak stelt grenzen aan de hoeveelheid koppel en heeft ook invloed op het verbruik," aldus M-topman Frank van Meel tegen het Australische Carsales. Wel snapt Van Meel dat er liefhebbers voor handgeschakelde M-modellen zijn. "Veel mensen houden van de handbak en dat is waarom we van plan zijn ze zo lang mogelijk te blijven leveren.

Je hoeft nog niet voor het verdwijnen van de handbak uit de rekken van BMW M te rekenen, maar op termijn zal hij toch echt verdwijnen. "Het wordt in de toekomst moeilijker om volledig nieuwe handgeschakelde versnellingsbakken te ontwikkelen. Het marktsegment (handgeschakelde sportieve topmodellen) is vrij klein en toeleveranciers staan niet direct te springen om zoiets te ontwikkelen," besluit het hoofd van de M-afdeling.