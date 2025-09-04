De Honda Prelude is terug. Honda durft het aan de oude modelnaam terug te brengen naar een coupé en is daarmee dapper genoeg om de modelnaam niet te verwateren door die op een SUV te plakken. Toch is de onthulling van de Prelude nauwelijks nieuwswaardig.

De aanloop naar de introductie van de nieuwe Honda Prelude is er een in de categorie 'ellenlang'. Al twee jaar geleden liet Honda in Japan een vrijwel productierijpe voorbode zien op de nieuwe Prelude. Die Prelude Concept geheten vooruitblik fungeerde al als hoofdrolspeler in een video op AutoWeek.nl. Eind vorig jaar slingerde Honda een selectie foto's van de daadwerkelijke productieversie van de nieuwe Prelude de wereld in en deed dat eind juli nóg een keer. Nu is de nieuwe Honda Prelude er dan écht.

Over het uiterlijk gaan we weinig meer zeggen. Dat is je inmiddels ongetwijfeld helemaal bekend. In een notendop: de nieuwe Honda Prelude heeft een totaal ander silhouet dan al zijn voorgangers. Dat is eenvoudig te verklaren: de nieuwe Prelude is namelijk nooit als Prelude bedoeld. Tijdens de ontwikkeling van een nieuwe coupé kwam Honda naar eigen zeggen tot de ontdekking dat de 'waarden van de Prelude' daar goed bij aansloten. Niet alleen het uiterlijk van de nieuwe Prelude is geen verrassing meer, ook het interieur hebben we je al eens uitgebreid voorgeschoteld.

Civic-techniek

Officieel deelde Honda nog geen specificaties van de aandrijflijn, al gaf het wel aan dat de Prelude een hybride zou worden. We vermoedden al de aandrijflijn gedeeld zou worden met die van de hybride Civic e:HEV zoals je die in Nederland kunt kopen. Dat blijkt te kloppen, althans, de opzet ervan. Onder de motorkap ligt een 141 pk en 182 Nm sterke 2.0 viercilinder benzinemotor die bijval krijgt van 184 pk en 315 Nm aan elektrokracht. In de Verenigde Staten geeft Honda een systeemvermogen op van 200 pk en 315 pk. Schakelen gaat middels een cvt-transmissie, een machine die in 'S+ Shift-modus' moet aanvoelen als een automaat met dubbele koppeling. Middels flippers achter het stuur kun je zelf door de virtuele versnellingen klikken.

Wat we ook hebben: de afmetingen. De nieuwe Honda Prelude is 4,52 meter lang, 1,88 meter breed en 1,36 meter hoog. Daarmee is hij exact zo lang als zijn laatste directe voorganger die in 1996 werd gepresenteerd, al is het nieuwe model wel aanzienlijk breder en zo'n 4 centimeter hoger.

Smaakmaker

Honda verwacht in thuisland Japan maandelijks zo'n 300 exemplaren van de Prelude te kunnen verkopen. Daarmee is direct duidelijk dat de Prelude als smaakmaker en niet als belangrijk volumemodel wordt gezien. Logisch ook. In Japan bedraagt de vanafprijs van de nieuwe Prelude omgerekend €35.775. Bij min of meer gelijke uitvoering (FF) en bij gelijke motorisering (e:HEV) kost de Civic in Japan omgerekend minimaal €25.500. Een flink verschil dus. Er is ook een Limited Edition die vanbuiten én vanbinnen is volgehangen met visuele extraatjes. Die kost in Japan omgerekend €37.500.

De nieuwe Honda Prelude komt begin volgend jaar naar Nederland. Nederlandse prijzen zijn er nog niet.

UPDATE: We schreven eerder dat de Prelude 184 pk sterk zou zijn. In de Verenigde Staten geeft men echter een vermogen op van 200 pk. De verbrandingsmotor is inderdaad een 2.0, geen 1.5.