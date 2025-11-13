De Honda Prelude is terug. Daar is al veel over gezegd en geschreven. AutoWeek kan je voordat Honda er zelf ruchtbaarheid aan geeft vertellen wat de prijs van de nieuwe Honda Prelude is. Het is geen koopje, maar hij is wél uniek.

Coupés die niet afkomstig zijn van Duitse premiummerken zijn tegenwoordig een regelrechte zeldzaamheid. Honda durfde het aan om een fonkelnieuwe coupé te ontwikkelen en daar de modelnaam Prelude voor uit de mottenballen te trekken. De Honda Prelude is altijd hybride en stuurt – zoals we eerder al ondervonden – ontzettend fijn. Honda kon ons nog niet vertellen wat je in Nederland voor de nieuwe Prelude betaalt. AutoWeek kan dat nu wél.

De nieuwe Honda Prelude komt in Nederland vooralsnog in één uitvoering op de markt: Advance. De Honda Prelude Advance kost €56.764. Let wel: Honda maakt daarbij een inschatting van de bpm die je per 2026 betaalt. De bpm is ingeschat op €5.804, maar dat is dus enigszins onder voorbehoud. Ook als dat iets meer wordt, blijft de Honda Prelude in Nederland dus onder de €60.000.

Wie geen cent extra uit wil geven, krijgt zijn of haar Honda Prelude in de kleur Crystal Black Pearl. Er zijn meer kleuren beschikbaar, waaronder Meteoroid Grey Metallic, Racing Blue Pearl en Moonlit White Pearl. Wie er daar een van wil, betaalt daar een meerprijs van €950 voor. Nu we het toch over opties hebben: wie voor Racing Blue Pearl of Moonlit White Pearl gaat, kan voor slechts €250 extra een in blauw en wit leer uitgevoerd interieur krijgen. Zwarte leren bekleding met blauwe accenten is standaard. Voor €1.500 wordt de Prelude bedeeld met een kleine selectie spoilertjes die in het Black Pack zitten. Wie zwarte logo's wil, is nog eens €300 extra kwijt.

Minimaal €13.000 duurder dan Honda Civic

De standaarduitrusting bevat onder meer sportstoelen, sportpedalen, een uitgebreid audiosysteem van Bose, over twee zones gescheiden klimaatregeling, een inductielader, Active Noise & Sound Control, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, 19-inch lichtmetalen wielen en automatisch grootlicht. Je hebt altijd de 184 pk sterke hybride aandrijflijn die je kent van de Civic, al krijg je daar in de Prelude de mogelijkheid bij om zelf door kunstmatige versnellingen te flipperen. Een net als de Prelude als Advance uitgevoerde Honda Civic met deze hybride aandrijflijn kost je €43.800. De meerprijs voor de Prelude bedraagt dus zo'n €13.000. Kijken we niet naar de uitvoering, dan is de Civic natuurlijk nog veel goedkoper. Die staat immers vanaf €38.150 bij je langs de stoep.

Honda zegt zelf dat de nieuwe Prelude geen reïncarnatie is van de vorige Preludes en verklaart daarmee direct waarom het nieuwe model naast met zijn carrosserievorm optisch niets met vorige generaties gemeen heeft. Spreken die vorige Preludes je meer aan of ligt de nieuwe financieel simpelweg buiten bereik? Dan duiken er zo nu en dan gebruikte Honda's Prelude op. Kijk daar vooral even voor tussen de occasions op AutoWeek.nl.