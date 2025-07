De Honda Prelude is terug. Hij is hybride en belooft dus relatief zuinig, maar vooral leuk te worden. De nieuwe Prelude is volgens de Japanners namelijk 'geen elektrisch apparaat'.

De aanloop naar de terugkeer van de Honda Prelude is een lange geweest. En we zitten er nog even middenin. In 2023 liet Honda tijdens de Japan Mobility Show de Prelude Concept zien, een productierijp ogend studiemodel dat medio 2024 tot een pre-productieversie leidde. Daar liepen we toen al snel een rondje omheen. Honda sloot 2024 af met een handjevol afbeeldingen van de definitieve productieversie en nu slingert het weer een reeks foto's van de nieuwe Prelude de ether in. Ditmaal zijn het er veel meer. Daarbij gaan de platen hand in hand met meer informatie én we hebben een onthullingsmaand: september.

Het valt de toekijker vast direct op dat de nieuwe Honda Prelude wat lijn betreft helemaal niet op de Preludes van weleer lijkt. Veel minder dan zijn voorgangers heeft de nieuwe Prelude namelijk een zogenoemd three box design waarbij de bagageruimte in zekere zin een los 'blok' in het ontwerp is. Kortom: de nieuwe Prelude heeft in ieder geval optisch geen 'sedankont'. Zowel optisch als daadwerkelijk niet. De Prelude krijgt namelijk een grote 'derde deur', waarbij de achterruit en het plaatwerk eronder één geheel vormen en dus ook samen de lucht in gaan tijdens het openen van de klep. Volgens de Japanners is de lijn van de auto geïnspireerd op die van zweefvliegtuigen, daar die zich 'vrij en grenzeloos door de lucht' kunnen bewegen. Mooi verwoord, toch? In tegenstelling tot de Civic waar de nieuwe Honda Prelude veel mee deelt, heeft Honda's nieuwe coupé in de portieren verzonken handgrepen.

Interieur

Voor het eerst kunnen we je laten zien hoe het interieur van de nieuwe Honda Prelude eruitziet. Het dashboard lijkt minder dan verwacht op dat van de Civic en de hier niet leverbare Accord, al is de algehele stijl hetzelfde. De Prelude heeft geen sierrooster die over de gehele breedte van het dashboard loopt en waarin de uitstroomopeningen zijn verwerkt, maar 'losse' modules met de openingen van het ventilatiesysteem. Centraal in het dashboard staat een ogenschijnlijk vrij fors infotainmentscherm, twee lagen eronder treffen we een knoppeneiland met fysieke draai- en drukknoppen aan. De middentunnel loopt stevig opwaarts richting het dashboard, wat het geheel een sportief smaakje geeft. Verder zien we een aan de onderzijde iets afgeplat stuurwiel met '12-uur markering', een digitaal instrumentarium en stoelbekleding die behalve in het zwart ook meer in een combinatie van blauw en lichtgekleurd leer te krijgen is.

Honda heeft ook werk gemaakt van de keuzetoetsen om de transmissie mee aan te sturen. Dat is geen handbak, maar een cvt. Inderdaad: net als in de hybride Honda Civic e:HEV waar hij grote delen of zelfs zijn gehele aandrijflijn mee deelt. Die cvt is uitgerust met wat Honda 'S+ Shift' noemt. S+ Shift simuleert volgens Honda 'het vlugge schakelen van een transmissie met dubbele koppeling'. Met flippers achter het stuur kun je zelf door de virtuele versnellingen klikken, al moet je daar wel de S+ Shift-modus activeren. Volgens Honda voelt het dan alsof je daadwerkelijk op- en terugschakelt. Het systeem werkt puur softwarematig en moet het 'schakelgevoel' geven door kortstondig de verbrandingsmotor dan wel de elektromotor(en) in te houden. Het systeem is gekoppeld aan het Active Sound Systeem, wat de gesimuleerde schakelervaring ook een klein verwenmoment door je gehoorgang moet laten gaan.

Vermogen

Over de aandrijflijn weten we nog weinig. Althans, de opzet ervan is bekend, maar het vermogen niet. Honda omschrijft de aandrijflijn vooralsnog namelijk als die van de huidige Civic Hybrid. De vraag is echter nog of dat ook betekent dat de Prelude hetzelfde vermogen van 184 pk krijgt. Honda belooft dat de Prelude een spannende rijervaring biedt. 'Waar gaan auto's naartoe? EV's en zelfrijdende auto's? Zijn het rijdende apparaten? Nee, dat is de Honda Prelude niet. Dit is een leuke auto. Het leven moet spannend zijn', schrijft Honda in een van zijn marketinguitingen.

Aankleden

Vind je het uiterlijk van de Prelude toch iets te mild? Geen probleem, Honda lanceert namelijk direct een reeks accessoires die de coupé net even dikker laten ogen. De Honda Prelude is te voorzien van een achterspoiler, sideskirts, sportiever ogend bumperwerk aan voor- en achterzijde en is op ander 19 inch groot lichtmetaal te plaatsen. De Prelude komt leverbaar in de kleuren Moonlight White Pearl, Meteorite Gray Metallic, Crystal Black Pearl en Flame Red. Daar zit eigenlijk maar één echte kleur tussen, maar dat is wel direct een knalrode.

In september maakt Honda alle details van de fonkelnieuwe Prelude bekend. Dan worden – eindelijk – de laatste open plekken in de Prelude-reïncarnatie ingevuld.