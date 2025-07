Nieuwe Honda Prelude krijgt stukjes Civic Type-R

Er druppelt meer informatie over de eerste nieuwe Honda Prelude in bijna 30 jaar onze nieuwsbak binnen. De nieuwe Prelude krijgt heel wat techniek van de Civic mee, onder meer van de spijkharde Civic Type-R!

Honda blaast de Prelude nieuw leven in. Wat begon met een productierijp ogende concept-car eindigt begin 2026 in Europa met de levering van een splinternieuwe Prelude. We kunnen je nu vertellen dat de nieuwe Prelude de ophanging krijgt van de plankharde Civic Type-R. De coupé krijgt zowel voor als achter dezelfde spoorbreedte als die hete Civic en krijgt - aan de voorzijde - dezelfde Brembo-remmerij. Of dat betekent dat de Prelude net zo stug en sportief wordt als de Civic Type-R? Nee, duidelijk niet.

Volgens Honda wordt de hardware speciaal voor de Prelude afgesteld om de coupé een 'sportief maar comfortabel gran touring-karakter' te geven. Daarbij moet hij het zonder de hitsige 329 pk sterke 2.0 viercilinder stellen die de Civic Type-R heeft. We wisten immers al dat de Prelude een hybride aandrijflijn krijgt. Honda omschrijft die nu als de aandrijflijn van de huidige Civic Hybrid. De vraag is echter nog of dat ook betekent dat de Prelude hetzelfde vermogen van 184 pk krijgt. Schakelen gaat in ieder geval met behulp van een cvt, maar wel een waarmee je zelf kunt flipperen en die - als je dat doet - schakelmomenten simuleert. Later ongetwijfeld meer!