2019 in cijfers: autoverkopen Verenigde Staten

In Europa staan de verkoopcijfers meestal enkele dagen na de jaarwisseling klaar, maar in de VS gaat er wat meer tijd overheen. Inmiddels is er een concrete lijst van de bestsellers, die goed waren voor een totaal dat opnieuw iets lager uitkomt.

In totaal zijn er in 2019 zo’n 17,1 miljoen auto’s verkocht in de Verenigde Staten, stelt automobilemag.com. De verkoopcijfers zijn in het land altijd wat onoverzichterlijk, daar auto’s, SUV’s en ‘trucks’ elk in een andere categorie worden ingedeeld. Motor1.com was echter zo vriendelijk om de verkoopcijfers door te spitten en komt met een top 20 waarin alle categorieën zijn opgenomen.

Daarop valt allereerst op dat pick-ups nog altijd heer en meester zijn van het Amerikaanse autolandschap. Ford staat met z’n F-series nog altijd op 1. Daarbij gaat het wel om alle varianten, waarbij de ‘Super-Duty’ F-250 en F-350 stevig afwijken van bestseller F-150. Ford verkocht in z’n thuisland maar liefst 896.525 pick-ups. Een bizar aantal, maar wel 1,4 procent minder dan vorig jaar.

De kans is groot dat de missende kopers naar Ram zijn vertrokken, want het FCA-merk heeft de felbegeerde tweede plek op het ereschavot gehaald. Ram verkocht maar liefst 18 procent meer pick-ups, om op een totaal van 633.694 stuks uit te komen. Chevrolet moet daardoor genoegen nemen met een derde plek voor de Silverado, die 575.600 keer over de toonbank ging. Toch was GM nog steeds succesvoller op de pick-up-markt dan FCA, want de Silverado heeft in de vorm van de GMC Sierra een nagenoeg identiek broertje. Tellen we die op bij het resultaat van de Chevrolet, dan blijkt dat er 807.925 pick-ups van General Motors werden afgeleverd.

Na de uit pick-ups bestaande top 3 volgt traditioneel de top 10 van de ‘normale’ personenauto’s. In die categorie zijn SUV’s er de laatste jaren steeds beter in geslaagd om de traditioneel populaire sedans naar de onderste helft van de lijst te duwen. De Toyota RAV4 eindigt opnieuw op de vierde plek, maar de Honda CR-V stoot de Nissan Rogue (bij ons X-Trail) van de vijfde positie. Nieuw in de top-10 is de Chevrolet Equinox, een CR-V-rivaal die ondanks de langste staking ooit op de zevende plek eindigt. Daarna volgt de eerste sedan, de altijd erg populaire Toyota Camry. De Japanner wordt gevolgd door een drietal compacte- en middelgrote sedans van Honda en Toyota, waarna we op nummer 12 de Toyota Tacoma vinden.

Die Tacoma komt qua formaat in de buurt van de bij ons bekende HiLux en is dus relatief compact. De auto is met name in ruige TRD-trim erg in trek, omdat in Amerika momenteel een ware off-road-rage gaande is. Het feit dat zelfs de Jeep Wrangler het tot de top 20 schopt, onderstreept dat. Jeep doet ook goede zaken met de Cherokee en zelfs de aloude Grand Cherokee.

