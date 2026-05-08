Shell maakt melding van een uitzonderlijk goed eerste kwartaal van 2026. De hogere olie- en brandstofprijzen stuwen de winst van de oliegigant met bijna een miljard dollar op.

De winst voor aandeelhouders van Shell komt in het eerste kwartaal van 2026 uit op maar liefst 5,7 miljard dollar, oftewel 4,84 miljard euro. Dat was in het eerste kwartaal van 2025 nog 4,8 miljard dollar (4,1 miljard euro), waarmee er sprake is van een stijging van bijna 20 procent. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2025 doet Shell het in Q1 2026 nog beter en dat geldt nog sterker als we eenmalige uitgaves wegnemen en kijken naar de het gecorrigeerde inkomen van de oliemaatschappij.

De oorzaak van de winst laat zich raden, want sinds de oorlog in en om Iran komt er geen einde aan de stijging van de prijzen van olie, gas en (auto-)brandstoffen. De fors gestegen winst van Shell gaat in de meeste categorieën zelfs hand in hand met een afname van de productie, wat dus ruimschoots wordt gecompenseerd door de hogere prijzen.

Voor wat betreft de brandstofprijzen gloort er inmiddels enige hoop: de prijzen aan de pomp zijn voorzichtig aan het dalen.