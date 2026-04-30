Tanken in de VS (ANP)
 
Benzine was niet eerder zo duur als nu

Tanken met tranen

Lars Krijgsman
132

Benzine is duur. Heel duur. Bijna dagelijks bereikt de prijs van benzine een nieuw record. Vandaag is er weer een mijlpaal bereikt: voor het eerst is de adviesprijs van een liter benzine door de grens van €2,60 per liter gebroken.

Niet eerder was benzine zo duur als vandaag. Uit cijfers van consumentencollectief United Consumers blijkt dat de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter benzine (Euro 95, E10) maar liefst €2,603 bedraagt. Dat is weer 1,5 cent meer dan gisteren. De landelijke adviesprijs van een liter diesel is ook niet mals. Die bedraagt €2,577 per liter. Dat is hoog, maar is geen nieuwe recordprijs. Op 8 april dit jaar becijferde United Consumers voor een liter diesel een adviesprijs van €2,82.

United Consumers berekent de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland: BP, Esso, Shell, Texaco en TotalEnergies. De landelijke adviesprijs komt ook lang niet altijd overeen met de prijs die je aan de pomp betaalt, al is hij wel indicatief voor de torenhoge brandstofprijzen.

132 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Volkswagen ID Polo Trend

De goedkoopste Volkswagen ID Polo is eenvoudig, maar niet kaal

Nieuws
Stellantis

Stellantis noteert eerste winst na verliesgevend 2025

Nieuws
Victor Muller Spyker (2026)

Victor Muller belooft nieuwe Spyker in augustus

Nieuws
Spyshots Renault Scenic E-Tech Electric Facelift

Vernieuwde Renault Scenic E-Tech Electric: op naar 650 kilometer rijbereik?

Nieuws
Kia K4

Kia K4 verliest noodgedwongen zijn sterkste benzinemotor

