Benzine is duur. Heel duur. Bijna dagelijks bereikt de prijs van benzine een nieuw record. Vandaag is er weer een mijlpaal bereikt: voor het eerst is de adviesprijs van een liter benzine door de grens van €2,60 per liter gebroken.

Niet eerder was benzine zo duur als vandaag. Uit cijfers van consumentencollectief United Consumers blijkt dat de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter benzine (Euro 95, E10) maar liefst €2,603 bedraagt. Dat is weer 1,5 cent meer dan gisteren. De landelijke adviesprijs van een liter diesel is ook niet mals. Die bedraagt €2,577 per liter. Dat is hoog, maar is geen nieuwe recordprijs. Op 8 april dit jaar becijferde United Consumers voor een liter diesel een adviesprijs van €2,82.

United Consumers berekent de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland: BP, Esso, Shell, Texaco en TotalEnergies. De landelijke adviesprijs komt ook lang niet altijd overeen met de prijs die je aan de pomp betaalt, al is hij wel indicatief voor de torenhoge brandstofprijzen.