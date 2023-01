Hoe zuinig is de Hyundai Ioniq Hybrid in de praktijk?

Met de Ioniq Hybrid koos Hyundai voor een frontale aanval op Toyota’s Prius-hegemonie. Dat ging er behoorlijk Hollands aan toe, want de Koreanen kozen een aanzienlijk gunstiger prijsstelling dan hun Japanse tegenstrever. Inmiddels is de ‘oude’ Ioniq niet meer leverbaar en rijst de vraag: was de auto waaraan de nieuwste elektrische modellen van Hyundai hun naam danken echt zo zuinig?

Dat gaan we na aan de hand van 25 Ioniq-eigenaren die hun verbruik bijhouden in de AutoWeek Verbruiksmonitor, onder echte, Nederlandse omstandigheden. We kunnen alvast verklappen dat de Ioniq daadwerkelijk in staat is tot gunstige praktijkcijfers.

Conventionele techniek

Hyundai koos voor een traditionelere benadering dan Toyota. Weliswaar draait de direct ingespoten 1.6 volgens hetzelfde Atkinson-principe, maar de versnellingsbak is een traditionele zeventraps automaat met dubbele koppeling. De elektromotor levert 43 pk, de GDI doet 105 paarden in het zakje. Het levert een auto op die meer rijdt zoals je gewend bent. Dit in tegenstelling tot de Prius, met zijn als een CVT aanvoelende transmissie.

Ioniq is écht zuinig…

De Toyota Prius staat bekend als een auto waarmee vrij gemakkelijk 1 op 20 te halen valt. Ioniq-rijders laten hetzelfde zien. Zij verstoken gemiddeld 4,6 liter benzine per 100 kilometer, een keurige 1 op 22,1. Slechts vier bestuurders scoren structureel beneden de 1 op 20, de wildste Ioniq-rijder rijdt gemiddeld nog steeds 1 op 17,9.

…maar lang niet zo zuinig als beloofd

De eigenaar van de zuinigste Ioniq in onze lijst heeft een groot aantal tankbonnen ineens ingevoerd, waaruit een verbruik van 3,54 l/100 km blijkt. Met deze 1 op 28,2 scoort hij nipt zuiniger dan de fabrieksopgave van 1 op 27,8. De direct daarop volgende bestuurder noteert 1 op 25,4 en is daarmee 9,4 procent slechter af dan de fabriek heeft opgegeven. In deze rubriek is dat een keurige afwijking. Zetten we de fabrieksopgave van 3,6 l/100 km af tegen het gemiddelde praktijkverbruik van 4,6 l/100 km, dan is de afwijking net geen 27 procent.

Daarmee is de Ioniq Hybrid weliswaar een stuk onzuiniger dan de fabriek doet geloven, maar met het praktijkverbruik van gemiddeld 1 op 22,1 zijn eigenaren prima gewapend tegen hoge benzineprijzen.

Zoek je een Hyundai Ioniq Hybrid, die er overigens ook als Plug-in Hybrid was, dan zul je via deze link zien dat er meer dan 100 te koop staan.

Uiteraard hebben we de Hyundai Ioniq Hybrid tegen een Toyota Prius getest. Die test zie je hier.