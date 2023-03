Elektrische auto's zijn over het algemeen duurder in aanschaf dan nieuwe personenauto's met een benzinemotor. Ruim de helft van de Nederlanders die overweegt over te stappen op een elektrische auto, zou voor een tweedehands elektrische auto gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Pricewise.

Uit de jaarlijkse Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB bleek onlangs dat 37 procent van de Nederlanders geïnteresseerd is om over te stappen op elektrisch rijden. Een kwart daarvan wil dit binnen nu en vijf jaar doen, terwijl 23 procent aangaf helemaal geen elektrische auto te willen aanschaffen. Uit onderzoek van Pricewise samen met Panel Inzicht onder 1.000 respondenten komen min of meer vergelijkbare cijfers naar voren. Een (kleine) meerderheid van de in elektrisch rijden geïnteresseerde Nederlanders zegt voor een gebruikte elektrische auto te willen gaan.

51 procent van de Nederlanders die binnen 10 jaar over willen stappen op elektrisch rijden, zou voor een tweedehands auto gaan. 32 procent zegt echter een nieuwe EV te willen kopen terwijl 17 procent voor een private leaseconstructie zegt te willen gaan. "De automobilist wacht nog altijd op tweedehands elektrische auto's. Er komen pas meer tweedehands voertuigen, nadat er meerdere jaren (gemiddeld 3 jaar) veel nieuwe elektrische auto’s zijn verkocht," zegt directeur van prijsvergelijker Pricewise Hans de Kok. "Een nieuwe elektrische auto is koopkrachttechnisch gezien relatief duur en daarmee onbereikbaar voor een groot deel van Nederland, zelfs met de subsidie. Een tweedehands is dan een betere optie. Helaas past het beperkte aanbod nog niet bij de tweedehands vraag."

Uit de Elektrisch Rijden Monitor van ANWB bleek onlangs dat elektrisch rijden momenteel nog vooral iets is voor hogere inkomensgroepen. In hetzelfde onderzoek kwam naar voren dat Nederlanders bereid zijn meer te betalen voor een elektrische auto, al sluit het bedrag dat men bereid is te betalen nog lang niet aan op de gemiddelde prijzen op de occasionmarkt. Dat geldt overigens ook voor het bedrag dat men bereid is te betalen voor een niet-elektrische auto. Voor een tweedehands elektrische auto is men gemiddeld bereid €12.997 af te tikken, 21 procent meer dan voor een gebruikte benzineauto (€10.749).