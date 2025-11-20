Nog minder dan zestig procent van alle personenauto's in Nederland heeft een handgeschakelde versnellingsbak. Dat en meer blijkt uit een analyse door AutoWeek van cijfers van RDC en Rai Vereniging.

De handbak verliest al jaren terrein. Dat bleek vorig jaar maar weer en die trend zet zich volledig volgens verwachting door. Van alle personenauto's die er in Nederland rondrijden, heeft voor het eerst minder dan 60 procent een handgeschakelde transmissie. Van de 9,62 miljoen personenauto's die het Nederlandse wagenpark telt, hebben er 5.723.523 stuks een handgeschakelde versnellingsbak. 59,5 procent dus, om precies te zijn.

Nederlandse wagenpark naar transmissie (1 januari 2025)

Transmissie Aantal (2025) Aandeel (2025) Aantal (2024) Aandeel (2024) Verschil aandeel 2025-2024 (procentpunten) Handgeschakeld 5.723.523 59,5% 5.872.934 62,4% -2,9 Automaat 3.049.474 31,7% 2.740.362 29,1% +2,6 Cvt 481.536 5% 443.555 4,6% +0,4 Semi-automaat 2.115 0,02% 2.220 0,02% - Onbekend 364.624 3,8% 342.524 3,6% +0,2 TOTAAL 9.621.272 9.413.692

In 2024 hadden nog 5,87 miljoen personenauto's een handbak. Oftewel: 62,4 procent van alle auto's in Nederland had toen een handgeschakelde versnellingsbak. Het aandeel handgeschakelde auto's in het totale wagenpark is tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2025 dus met 2,9 procentpunten afgenomen. In absolute aantallen wordt dat concreter. In een jaar tijd is het aantal handgeschakelde auto's in Nederland met 149.420 stuks afgenomen.

-700.000 handgeschakelde auto's

Om te illustreren hoe hard het gaat, pakken we de cijfers van 2018 erbij. Toen had nog bijna 74 procent van alle auto's in Nederland een handbak, in totaal 6.495.007 exemplaren. In 2020 lag het aandeel handgeschakelde auto's nog op 71,8 procent (6.415.687 stuks). Vijf jaar later zijn er dus bijna 700.000 handgeschakelde auto's minder in Nederland.

Het groter wordende aandeel dat elektrische, hybride en plug-in hybride modellen in de nieuwverkopen hebben, heeft uiteraard zijn invloed op de neerwaartse gang die de handbak momenteel maakt. Bovendien worden nieuwe auto's met een - al dan niet mild-hybride - benzinemotor nauwelijks nog met een handbak aangeboden.

Aandeel personenauto's met handbak in Nederlandse wagenpark (verloop 2018-2025)

Jaar Aantal Aandeel wagenpark 2018 6.495.007 73,9% 2019 6.413.446 71,7% 2020 6.415.687 71,8% 2021 6.303.350 69,7% 2022 6.149.030 67,3% 2023 6.000.946 65% 2024 5.872.934 62,4% 2025 5.723.523 59,5%

Het aanbod nieuwe personenauto's met een handbak slinkt, maar er zijn nog altijd opties. Zit daar niets naar je gading tussen? Kijk dan vooral even bij het uitgebreide aanbod van gebruikte auto's op AutoWeek! In ons occasionaanbod vind je bijna 134.000 occasions met automaat, maar ook bijna 80.000 tweedehands auto's met een handgeschakelde versnellingsbak!