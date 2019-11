Gumpert Aiways onthult platform met methanolbrandstofcel

Het Deense technologiebedrijf Blue World Technologies heeft in samenwerking met Gumpert Aiways Automobile een platform ontwikkeld voor auto’s met een methanolbrandstofcel. De bedrijven presenteren het resultaat op de CIIE, een beurs voor ondernemers die de Chinese markt willen bedienen. Het platform wordt aangedreven voor elektromotoren die hun energie putten uit accu’s. Een methanolbrandstofcel voorkomt op zijn beurt dat de batterijen leeglopen. Gumpert Aiways presenteerde eerder al zijn RG Nathalie, een sportwagen met eenzelfde brandstofcel.

Zoals gezegd draait de beurs om producten en technologieën voor de Chinese markt. Het is niet gek dat Blue World Technologies en Gumpert Aiways Automobile ervoor kiezen om het platform juist dáár te presenteren. De Chinese overheid moedigt het gebruik van methanol als alternatieve brandstof voor personenvervoer namelijk aan. Een groot voordeel van methanol is dat het getankt kan worden bij reguliere tankstations. Het verkrijgbaar maken van methanol vergt dus geen grote infrastructurele aanpassingen, zoals voor waterstof wel het geval is.

Methanol is net als ethanol een alcohol. Ethanol is in steeds meer Europese landen gemeengoed en wordt toegevoegd aan benzine om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te schroeven. Hoewel ethanol en methanol gelijkenissen vertonen, kennen de twee ook veel verschillen. Zo bevat methanol minder energie dan ethanol, is het veel giftiger en reageert het met meer verschillende plastics en metalen. Waarom het platform dan toch methanol gebruikt? Methanol laat zich gemakkelijker omzetten door een brandstofcel en is goedkoper te produceren. Of de technologie in China (of zelfs wereldwijd) voor grote veranderingen zal zorgen, moet de toekomst uitwijzen.