Volkswagen schetst gefacelifte Atlas

Het gaat namelijk om de Volkswagen Atlas. Een ruime zevenzits SUV die de Europese wegen niet via de officiële kanalen bereikt, maar in bijvoorbeeld China en Noord-Amerika vrolijk rondrijdt. Dat gebeurt in zijn huidige hoedanigheid sinds oktober 2016. Na ruim drie jaar dus de hoogste tijd voor een facelift, moeten ze bij Volkswagen gedacht hebben. Begin februari ontmoeten we de gefacelifte Volkswagen Atlas tijdens de Chicago Auto Show. Tot die tijd moeten we het doen met de geschetste teasers die Volkswagen nu al deelt.

Net als tijdens de officiële onthulling in 2016 is op de schetsen een goudkleurige SUV te zien. De gefacelifte Atlas krijgt in vergelijking met zijn voorganger en wat sportiever getekende neus. De koplampen worden nog meer omarmd door de immense grille en zijn daardoor nu meer een geheel. Nieuwe brede verchroomde sierstrips kenmerken de grille verder. De voorbumper wordt daarnaast van nieuwe vormen en lijnen voorzien die per onderdeel met een eigen kleur en materiaal worden afgewerkt. Aan de achterkant komt Volkswagen ook met een stel nieuwe lampen aanzetten. Een hemelsbrede rode (reflecterende) sierstrip vindt zijn weg naar de bumper. Deze lijn kennen we in Europa van de Touareg.