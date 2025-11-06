De nieuwe Mercedes-Benz CLA kennen we vooralsnog alleen nog met elektromotoren, maar daar blijft het niet bij. De CLA krijgt ook mild-hybride benzinemotoren en daarover is nu meer bekend. Waaronder de prijzen! De elektrische CLA is er nu niet alleen met één aandrijflijn en ook niet enkel meer als Launch Edition. Door de komst van reguliere uitvoeringen wordt de elektrische CLA goedkoper én er is een sterkere elektrische aandrijflijn beschikbaar.

De nieuwe Mercedes-Benz CLA kenden we tot op heden alleen als 250+ met een 272 pk sterke elektrische aandrijflijn. Die was er enkel als Launch Edition. Tot nu. Dankzij de komst van reguliere uitvoeringen is de elektrische CLA 250+ opeens duizenden euro's goedkoper. Daar komt bij dat de elektrische CLA er nu ook als CLA 350 4Matic met 354 pk is. Die vierwielaangedreven versie heeft net als de 250+ een 85 kWh accu. Hij perst daar 751 kilometer uit. Minder dan de 250+, maar alsnog riant. De CLA 250+ is er nu vanaf €53.534, de CLA 350 4Matic kost minimaal €65.150.

Ook voor wie liever benzine tankt heeft Mercedes-Benz straks een CLA. Sterker nog, voor die doelgroep heeft het merk straks ook meerdere CLA's. AutoWeek kan je nu meer vertellen over de 48v mild-hybride varianten van de aalgladde sedan. Waaronder de prijzen.

De Mercedes-Benz CLA komt als 180, 200, 200 4Matic, 220 en 220 4Matic op de internationale markt. Die hebben alle drie een 1,5-liter viercilinder benzinemotor met interne code M252. In de 180 is die machine 136 pk sterk, in de 200 schopt hij het tot 163 pk en in de 220 levert hij 190 pk. Stuk voor stuk profiteren ze van tot 30 pk en 200 Nm aan elektrische ondersteuning. Mercedes-Benz geeft voor de CLA 180 een systeemvermogen op van 156 pk en 280 Nm. De CLA 200 en 220 zijn achtereenvolgens 184 pk en 330 Nm en 211 pk en 380 Nm sterk. De 200 is met voor- en vierwielaandrijving leverbaar. De CLA 220 heeft altijd 4Matic-vierwielaandrijving

De elektromotor is ingebouwd in de fonkelnieuwe achttraps automaat (8F-eDCT) die Mercedes-Benz in de mild-hybride CLA's hangt. Een traditionele startmotor hebben de CLA's met benzinemotor niet, de elektromotor is in staat de boel aan te slingeren. Ook interessant is de batterij. Dat is namelijk een lithium-ion accu met een capaciteit van 1,3 kWh. De viercilinder benzinemotor loopt volgens de Miller-cyclus en heeft een hoge compressieverhouding van 12:1.

Prijzen Mecedes-Benz CLA in Nederland

We hebben de prijzen van de nieuwe varianten van de elektrische CLA al te pakken. De prijzen van de mild-hybride versies worden zeer spoedig bekend.