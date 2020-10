Genesis laat nieuwe SUV GV70 zien

De modellen van Genesis zijn in een relatief korte periode gefacelift of compleet gewijzigd. Een van de eerste écht nieuwe modellen van het merk was de GV80, een SUV waarmee Genesis onder meer de BMW X5 en Mercedes-Benz GLE het leven zuur wil maken. Genesis slijpt zijn messen en is ook voornemens zijn wapentuig in te zetten tegen de BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Lexus NX en Lincoln Corsair. De splinternieuwe GV70 die Genesis vandaag heeft gepresenteerd, moet die strijd mogelijk gaan maken.

Net als zijn grote SUV-broer GV80, en eigenlijk alle modellen van het merk, heeft de GV70 een neus met koplampen die uit twee lagen bestaan en van elkaar worden gescheiden door een dunne strook plaatwerk. Temidden van die kijkers zien we een grote schildvormige grille. Ook aan de achterzijde vertoont de GV70 sterke overeenkomsten met zijn zustermodellen. Ook bij de GV70 is de verlichting namelijk opgebouwd uit twee horizontale elementen. Waar X5-concurrent GV80 een relatief rechte achterzijde heeft, loopt de daklijn van deze GV70 naar achteren toe vrij sterk af. Opvallend is ook de vormgeving van de C-stijl. De auto is in beginsel een achterwielaandrijver, al komen er ook versies met vierwielaandrijving. Het rode exemplaar op de foto's is een Sport-uitvoering waar Genesis, net als over de complete GV70-lijn, binnenkort meer informatie over vrijgeeft. Technische gegevens blijven dan ook nog even uit.

De GV70, waarvan de letters 'GV' in zijn naam staan voor Genesis Versatile (Genesis Veelzijdig), heeft een interieur dat helemaal in lijn is met dat van zijn recentelijk in compleet nieuwe vorm gepresenteerde modellen. Zo heeft ook deze middelgrote SUV een relatief minimalistisch interieur waarover een klassiek sausje is uitgegoten.

Genesis bereidt zich momenteel voor op een grootscheepse marktintroductie in Europa. Met name de G70, waarvan ook een shooting brake verschijnt, en deze nieuwe GV70 zijn voor Europa geschikte modellen. Al houden we onze vingers gekruist dat ook de G80 en G90 naar ons deel van de wereld worden verscheept.