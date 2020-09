Genesis komt definitief naar Europa

Dominique Bösch, die voor Audi in Azië van verschillende afdelingen directeur is geweest, gaat de Europese tak van Genesis leiden. Hij is niet het eerste personeelslid dat de Koreanen van de Duitsers wegplukken. Eerder werd Peter Schreyer, de ontwerper die onder meer de Audi TT heeft getekend, ook al ingehuurd. Bösch heeft de taak om Genesis hier tot een succes te maken. Volgens hem kan het merk nog wel eens voor een verrassing gaan zorgen. "Ik ben er zeker van dat de modellen die we hier willen gaan uitbrengen voor velen een aangename verrassing zijn", zegt hij. Verdere details over de Europese line-up en de wijze waarop Genesis hier auto's wil gaan verkopen, worden binnenkort bekend gemaakt.

Genesis werd vanaf 2015 gepositioneerd als het luxemerk van Hyundai. Bij die aankondiging werd al bekend dat Europa in eerste instantie geen prioriteit had, maar pas zou volgen wanneer er meerdere modellen in de showrooms staan. Dat is nu het geval. Momenteel biedt Genesis vier modellen aan en is er een vijfde op komst. De G90, het topmodel, was de eerste auto die de nieuwe designtaal mee kreeg. Later volgden de G80 en meer recentelijk de G70, waarbij de laatste de strijd aan moet gaan met de Mercedes-Benz C-klasse, Audi A4 en BMW 3-serie. Daarnaast biedt Genesis met de GV80 een fullsize-SUV aan. Een kleinere SUV in de vorm van de GV70, die moet gaan concurreren met auto's als de BMW X3, is eveneens op komst.

Tot slot zit er een volledig elektrisch model in de pijplijn, waarmee Genesis in totaal op zes leverbare modellen uit komt. Inderdaad, het aantal dat bij de lancering van het luxemerk in 2015 werd aangekondigd. Of Genesis nu succesvoller gaat worden in Europa dan in het verleden het geval was, moet straks blijken. Infiniti, een ander Aziatisch luxemerk, hield het onlangs namelijk nog voor gezien.