Dít is de vernieuwde Genesis G70

De huidige, in 2017 gepresenteerde Genesis G70 loopt wat design betreft niet meer in de pas met zijn grotere zustermodellen. De hagelnieuwe G80 kreeg bij zijn generatiewissel een volledig nieuwe designtaal over zich uitgestort, een huisstijl waar topmodel G90 eerder al tijdens een facelift kennis mee maakte. Nu is ook het kleinste model dat de luxedivisie van Hyundai aanbiedt qua design grondig vernieuwd.

De G70 krijgt een volledig nieuwe voorkant met nieuwe, uit twee delen opgebouwde koplampen in combinatie met een schildvormige grille en een bijna Alfa Romeo Giulia Q-achtige voorbumper. Ook de achterkant is volledig in het nieuw gestoken. De kentekenplaat verhuist een verdieping omlaag en zit voortaan in de - tevens nieuwe - achterbumper. Net als de koplampen worden de achterlichten opgesplitst in twee delen. De algehele vorm van de unit lijkt overigens nog wel sterk op die van het in 2017 gepresenteerde origineel (foto 6 en 7). Over de gehele breedte van de nieuwe achterklep met geïntegreerde spoiler valt de merknaam Genesis te lezen. Wel moet de G70 het zonder de dubbele richtingaanwijzers in de voorschermen doen, exemplaren die grote broer G80 wél heeft.

In het interieur gaat Genesis minder hardhandig te werk. Het merk geeft de G70 een groter, nu 10,25 inch groot, display dat bij het infotainmentsysteem hoort en past de software van het systeem aan. Wat er op motorisch vlak gaat veranderen, is nog niet bekend. Er zit overigens meer nieuws in het vat voor de G70. Zo wordt de modellijn op korte termijn uitgebreid met een shooting brake-variant. Naar Europa komt de G70 wegens afwezigheid van Genesis in ons deel van de wereld niet. Op termijn wil Genesis echter ook in Europa modellen verkopen, maar dat kan nog wel enkele jaren duren.