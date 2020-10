Genesis G70 Shooting Brake in beeld

Genesis heeft een hele reeks nieuwkomers in het vat zitten. Een daarvan is een Shooting Brake op basis van de G70. Die auto is nu in camouflagepak in het openbaar getreden.

Genesis heeft in relatief korte tijd zijn complete modellengamma opgefrist. De G90 werd gefacelift, de G80 werd geheel vernieuwd en in de vorm van de GV80 kwam het merk met zijn eerste SUV. De laatste vernieuwingsronde had betrekking op de G70. Het model onderging een grondige facelift, maar daar houdt het G70-nieuws niet bij op. Genesis komt namelijk nog met een G70 Shooting Brake.

De G70 Shooting Brake wordt een vrij uniek model, zeker op de Amerikaanse markt waar het premiummerk al enkele jaren actief is. De G70 is een directe concurrent van onder meer de BMW 3-serie, Mercedes-Benz C-klasse en Audi A4. Modellen die in de Verenigde Staten alleen als sedan worden geleverd. De G70 Shooting Brake is in feite de stationwagon-versie van de G70, maar dan met een sterk aflopende daklijn. Verwacht derhalve geen ontzettend ruime pakezel, de verpakking van de G70 Shooting Brake dient namelijk vooral een esthetisch doel. Net als de gefacelifte G70 krijgt de op stapel staande variant in twee delen opgeknipte koplampen met horizontale ledstrips. Ook de verlichting achterop wordt in twee delen gesplitst.

Genesis heeft onlangs officieel aangekondigd de Europese markt te willen betreden. De G70 Shooting Brake zal de harten van de stationwagon liefhebbende Europese consument mogelijk voor zich kunnen winnen. Het is niet de enige nieuwkomer die Genesis nog in het vat heeft zitten. Zo komt het merk met de GV70, een SUV van het formaat BMW X3. Daarnaast heeft Genesis nog een volledig elektrische cross-over in de ontwikkelingskamers staan. We zijn benieuwd!