Genesis presenteert de GV80

Het Zuid-Koreaanse Genesis heeft zijn allereerste SUV de wereld ingeslingerd, want het presentatiedoek is van de GV80 getrokken. Eindelijk, kunnen we wel stellen, want de Koreaan lekte de afgelopen tijd al meermaals uit tijdens een intensieve teasercampagne .

Terug in 2017 warmde Genesis de wereld voor het eerst op door in New York de GV80 Concept te laten zien. Opvallend genoeg houdt Genesis sterk vast aan de lijnen van dit concept-model. Neem bijvoorbeeld het front met de immens grote en vooral hoekige grille. Ook het hoekige uiteinde van de zijramen en de vorm van de achterlichten blijven bij het productiemodel behouden. Het van Hyundai losgeweekte luxere merk biedt optioneel 22-inch wielen aan voor zijn eerste SUV. Om het gewicht van de potige SUV wat binnen de perken te houden, gebruikt Genesis bij de deuren, het dak en de achterklep lichtgewicht aluminium.

Binnenin baden we in luxe. Daarvoor wordt op vrijwel elke plek met leer of luxe houtsoorten gewerkt. Zelfs het stuurwiel wordt in zijn geheel met hoogstaand materiaal afgewerkt. Centraal op het dashboard monteert Genesis een 14,5-inch scherm voor bijvoorbeeld de multimedia en navigatie. Met trots meldt het merk dat de aanwezigheid van het ‘aantal noodzakelijke harde knoppen en schakelaars tot een minimum is beperkt.’ De Genesis wordt verder als eerste auto van Hyundai’s nieuwste RANC-technologie voorzien. Deze Road-Noise Active Noise Control zorgt voor een serene stilte in de cabine. Een andere primeur zijn de actieve stoelen, die ervoor moeten zorgen dat lange ritten minder vermoeiend zijn. Een speciaal luchtfilter moet voor zeer schone lucht zorgen. Op het gebied van veiligheid is elke GV80 van tien airbags voorzien en zijn voorzieningen als adaptieve cruisecontrol, Highway Driving Assist en Driver Attention Alert Warning aanwezig.

In Zuid-Korea lanceert Genesis de SUV met een 3,0-liter zescilinder diesel waarbij al het vermogen op de achterwielen wordt losgelaten. Afhankelijk van de markt komen ook twee benzinemotoren in het leveringsprogamma. Reken daarbij op de geblazen 3.3 die wij uit de Stinger kennen.

Met de GV80 slaat Genesis een nieuwe weg in, want tot op het heden was het gamma enkel goed voor sedans. Zo rijden in thuisland Zuid-Korea en Amerika sedans rond als de G70, G80 en luxere G90. Met deze GV80 wordt de strijd aangebonden met auto’s als de BMW X5 en Mercedes-Benz GLE.

De Zuid-Koreaanse orderboeken zijn per direct geopend. Later dit jaar volgt de Amerikaanse marktintroductie.