Genesis G80 beter belicht

Genesis liet eerder deze maand al de eerste schimmige foto's zien van de hagelnieuwe G80. De luxedivisie van Hyundai heeft de auto nu bijna letterlijk in de spotlight gezet én geeft daarbij meer informatie over de nieuwe sedan vrij.

De G80 die momenteel nog in de showrooms van Hyundai staat, is een auto die zijn leven gewoon nog al Hyundai begon. Voordat modelnaam Genesis van Hyundai werd losgeweekt en op eigen benen als premiummerk het bestaan voortzette, heette deze sedan namelijk Hyundai Genesis. Inmiddels heet de sedan al enkele jaren G80 en het is die auto die aan een volledig nieuwe generatie wordt geholpen.

Op de eerder gepresenteerde afbeeldingen, die toch ietwat aan de duistere kant waren, was al goed te zien dat de G80 designtechnich helemaal in lijn is met groet broer G90 en de splinternieuwe GV80. Ook op de nieuwe G80 kenmerkt een grote, schildvormige grille samen met uit twee lagen opgebouwde koplampen het vooraanzicht. Die gelaagde kijkers lopen optisch via de sidemarkers op de voorschermen door over de flank in de achterlichtunits. Een groot verschil met de uitgaande G80 is het gegeven dat deze nieuwe generatie een bijna liftbackachtige lijn heeft, terwijl de basisvorm van de uitgaande G80 veel traditioneler is. In de Verenigde Staten en in thuisland Zuid-Korea moet de Genesis G80 het opnemen tegen auto's als de BMW 5-serie, Audi A6 en Mercedes-Benz E-klasse.

De G80 is op 5 mm na 5 meter lang, meet 1,93 meter in de breedte en is 1,47 meter hoog. Die afmetingen maken de sedan enkele millimeters langer dan het uitgaande model en deze nieuwkomer is 3,6 centimeter breder en 1,5 centimeter lager dan z'n voorganger. Opvallend genoeg blijft de wielbasis met 3,01 meter onveranderd. Toch is het platform van de G80 volledig nieuw. De wielkasten van het exemplaar waar Genesis nu een set nieuwe foto's van vrijgeeft, worden gevuld door wielen met een weinig bescheiden formaat van 20-inch. De koets is voor een kleine 20 procent vervaardigd uit aluminium en alleen dat al maakt de G80 110 kilo lichter dan zijn voorganger.

Het interieur is tot in de kleinste nisjes afgewerkt met leer en houtwerk. Het binnenste is nagenoeg identiek aan dat van de reeds aangehaalde GV80 en dat betekent dat we ook in de nieuwe G80 een 14,5 inch groot digitaal scherm bovenop het dashboard vinden. Achter het stuurwiel doet een 12,3 inch groot display dienst als digitaal instrumentarium. Genesis stelt de G80 beschikbaar met stoelen waarin zeven 'luchtzakken' zitten die zich aanpassen aan de ingestelde rijmodus.

De uitgaande G80 is te krijgen met een achtcilinder, maar de V8 keert niet terug in z'n opvolger. Hyundai maakt melding van een 305 pk en 420 Nm sterke geblazen 2,5-liter viercilinder die op benzinevlak als instapper fungeert. Hoger op de lijst staat een 380 pk en 530 Nm krachtige 3,5-liter V6. In thuisland Zuid-Korea is de in de basis achterwielaangedreven G80 ook met een dieselmotor te krijgen: een 210 pk sterke 2.2 die we in Nederland in een iets andere configuratie kennen van onder meer de Kia Stinger.