Genesis G70 komt ook als Shooting Brake

De G70 is Genesis' antwoord op auto's als de BMW 3-serie, Audi A4 en Lexus IS dat je in Europa helemaal niet kopen kunt. Het huidige, in 2017 gepresenteerde model wordt binnenkort bijgewerkt om de sedan weer helemaal in lijn te brengen met zijn frissere familieleden. Zo krijgt de auto onder meer een neus- en bilpartij die is vormgegeven volgens Genesis' meest actuele designtaal. De luxedivisie van Hyundai pakt echter grootser uit. Zo wordt de G70-lijn uitgebreid met een gelikte stationversie, een auto die nu in camouflagepak is opgedoken.

De komst van de 'shooting brake'-achtige variant van de G70 is geen wereldschokkende verrassing meer. In april dit jaar liet Genesis immers al een teaserafbeelding zien waarop een stel nieuwkomers van het merk te zien was. Op die duistere plaat was al een naar Genesis-begrippen relatief compacte stationwagon van het merk zichtbaar. Verwacht geen bijzonder ruime pakezel, de sterk aflopende daklijn en de ogenschijnlijk schuine liggende bilpartij van deze nieuwe G70-variant laten er geen twijfel over bestaan dat we te maken hebben met een lifestylestation. Dat betekent: een gelikt gelijnde stationwagon waarbij vorm voorrang heeft gekregen boven functie.

Net als de te faceliften sedan krijgt deze G70 Shooting Brake een front waarbij de koplampen twee kenmerkende horizontale ledstrips hebben. De verlichting aan de achterzijde wordt optisch tevens opgeknipt. De stijl van de achterlichtunits lijkt sterk op die van auto's als de vernieuwde G80, G90, GV80 en de nog te onthullen kleinere SUV van Genesis. Het merk had ooit grootse plannen om de Europese markt te betreden, maar die lijken momenteel op een laag pitje te staan. Mocht Genesis dan toch ooit naar ons deel van de wereld komen, dan lijken de vernieuwde G70 samen met deze stationvariant én de reeds genoemde middelgrote SUV van het merk ideale auto's om een Europees portfolio mee op te bouwen. Voor de Nederlandse markt is het in dat geval van belang dat Genesis ook de geblazen 2.0 naar Nederland brengt, een machine die onder meer bekend is van de Kia Stinger waar de G70 aan gerelateerd is.