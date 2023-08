Genesis' 3-serie concurrent zwaait na één generatie af

Met Genesis mikt Hyundai zijn vizier al enkele jaren met name op de producten van merken als BMW en Mercedes-Benz. In diverse segmenten is Genesis inmiddels al even actief, maar het geeft auto's als de BMW 3-serie en Mercedes-Benz C-klasse binnenkort vrij spel. Het is na één generatie namelijk over en uit voor de Genesis G70.

Waar Genesis zijn bestaan begon als één enkel model van Hyundai, werd het in 2015 opgepompt en als losstaand merk gepresenteerd. De eerste auto van Genesis was de G90, de opvolger van de Hyundai Equus en een topsedan waarmee de Koreanen het leven van auto's als de Mercedes-Benz S-klasse in met name het thuisland zuur wilden maken. Inmiddels is het modellengamma van Genesis behoorlijk uitgebreid. Met de G80 - de opvolger van de Hyundai Genesis - neemt het merk auto's als de BMW 5-serie en Mercedes-Benz E-klasse op de korrel en het heeft met de GV60, GV70 en GV80 ook nog eens een drietal hoogpotige modellen waarvan de eerste volledig elektrisch is. Sinds 2017 dacht Genesis met de G70 ook een antwoord op de BMW's 3-serie van deze wereld te hebben, maar een lang leven is de G70 niet beschoren.

De Koreaanse krant Korea Joongang Daily schrijft namelijk dat Genesis intern heeft besloten om de ontwikkeling van de opvolger van de G70 stop te zetten. Dat betekent dat de G70 het al na één generatie voor gezien houdt. Tegenvallende verkopen zouden aan het besluit ten grondslag liggen. De Genesis G70 - ook in Duitsland te koop - werd in 2017 gepresenteerd tijdens de New York International Auto Show. Het onder leiding van niemand minder dan Peter Schreyer getekende model was er aanvankelijk enkel als sedan en ging in 2020 behoorlijk ingrijpend onder het mes. De vernieuwde G70 die onder leiding van Luc Donckerwolke tot stand kwam kreeg eigenwijze dubbele koplampen en opgesplitste achterlichten. Een jaar later toverde Genesis een tweede carrosserievariant uit de hoge hoed: de G70 Shooting Brake.