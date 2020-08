Genesis stuurt elektrische nieuwkomer de deur uit

Hyundai, Kia en Genesis gaan de komende jaren de elektrische strijd aan met modellen op basis van hun nieuwe modulair E-GMP-platform. Een basis die speciaal bedoeld is voor puur als BEV leverbare auto's. De eerste lichting betreft drie opvallende hoogpotigen; een grotendeels op de Imagine Concept gebaseerde Kia, een op de 45 Concept geïnspireerde Hyundai en de Genesis die we hier nu voor ons hebben. In de wandelgangen wordt de Genesis als JW aangeduid.

Hoewel het drietal uit Zuid-Korea niet zomaar in een bestaand hokje te plaatsen is, slaan ze alle drie toch ieder weer net even een andere weg in. De Genesis oogt van de drie nog het meest behoudend vormgegeven. Tussen de camouflageplakkers door ontwaren we de voor Genesis kenmerkende uit twee parallelle strepen bestaande voor- en achterlichten. Net als bij de Kia en de Hyundai kiest men voor een vrij schuin aflopende daklijn. Hoewel het geheel daardoor nogal wat gedrongen oogt, hebben we hier ogenschijnlijk toch best met een vrij forse auto te maken. Vergelijk 'm eens met de Golf en de CLK op de achtergrond en je ziet dat het model aardig hoog boven de grond uittorent.

De 'JW' is waarschijnlijk een auto van het formaat Tesla Model Y en Audi Q4 e-Tron. Reken in dat geval op zo'n 4,6 tot 4,8 meter in de lengte, met een wielbasis van pakweg 2,8 meter. Wil-ie tegenover dergelijke auto's z'n mannetje kunnen staan, dan mag je toch al gauw rekenen op een actieradius van minimaal 500 kilometer en uiteraard de laatste techniek aan boord om de accu als een speer vol te jagen. Genesis zou Genesis niet zijn als de auto niet lekker dik in z'n spullen zit. Reken op een weelderig interieur, een groot infotainmentscherm en de laatste veiligheidssystemen. Wie weet ziet Genesis er met deze 'JW' wél heil in om de strijd aan te gaan met de luxere EV's hier in Europa. Vooralsnog gaat het merk hier aan onze deur voorbij.