Genesis G80 gepresenteerd

Voordat Genesis werd losgebikt van Hyundai en een losstaand merk werd, paste Hyundai die naam onder meer toe op de Genesis Coupé én op de Genesis. Die laatste was een forse premium sedan die je moet zien als concurrent van auto's als de BMW 5-serie en Mercedes-Benz E-klasse. De Genesis is inmiddels bij merk Genesis omgedoopt tot G80 en het is die sedan die nu een nieuwe generatie ingaat.

De koets van de nieuwe G80 is helemaal 'Genesis 2020' en dat betekent in dit geval dat er designelementen van 7-serie- en S-klasse-concurrent G90 (voorheen Equus) én van de hagelnieuwe GV80 in zijn verwerkt. Dat betekent in dit geval dat de G80 een grote, bijna schildvormige grille heeft die naar beneden toe in een scherpe punt eindigt. De verlichting aan zowel voor- als achterzijde is opgebouwd uit horizontale lijnen, een lijn die wordt doorgezet in de sidemarkers op de voorschermen. Opvallend is dat de G80, met name en profile en schuif van achteren gezien, stukken gelikter oogt dan de ietwat pompeuze G90. Het met hout en leer afgewerkte interieur oogt identiek aan dat van zijn SUV-broer, de al genoemde GV80. Ook hier dus een groot digitaal display bovenop het dashboard, een modern onderdeel dat contrasteert met het verder volgens klassieke stijl getekende interieur.

Technische specificaties houdt Genesis nog even geheim, maar als de motorenlijst van de GV80 indicatief is voor die van deze G80, dan komt ook deze nieuwe sedan beschikbaar met een 2,5-liter grote geblazen viercilinder én met een 3,5-liter grote V6, eveneens een viercilinder met turbo. De Koreaanse consument zal in dat geval op termijn ook een 3,0-liter zes-in-lijn diesel kunnen bestellen.