Gefacelifte Seat Ateca kruipt door de sneeuw

Seat heeft een bijgewerkte versie van de Ateca in de ontwikkelingskamers staan en het is die vernieuwde SUV die nu in winters camouflagekostuum is opgedoken in het noorden van Zweden.

Het is 2016 als Seat zijn allereerste SUV presenteert: de Ateca. De tijd vliegt, want dat betekent dat de hoogpotige, die de deuren opende voor de komst van auto's als de Arona en Tarraco, dit jaar zijn vierde verjaardag viert. Seat werkt hard aan een gemoderniseerde Ateca en die auto is nu voor de tweede keer in camouflagekostuum in beeld verschenen.

De voor- en achterzijde van de Spaanse concurrent van auto's als de Nissan Qashqai hangt nog fanatiek in de plakkers, maar het is in ieder geval overduidelijk dat de Ateca nieuwe ledkoplampen krijgt. De kijkers zijn anders van vorm, de 'binnenste verticale lijn' loopt voortaan namelijk niet meer parallel aan de grille. De grille zelf lijkt een nieuwe invulling te krijgen en lijkt verder naar beneden door te lopen dan momenteel het geval is (foto 7). Seat voert verder wijzigingen door op het bumperwerk aan de voor- en achterkant van de Ateca.

Waarschijnlijk moderniseert Seat het infotainmentsysteem van de Ateca, maar minstens zo interessant is wat er op technisch vlak staat te beuren. Het is namelijk niet ondenkbaar dat Seat de Ateca kennis laat maken met motoren die voorzien zijn van mild-hybridtechniek. Of dat ook betekent dat auto's als de sportieve Cupra Ateca net als de nieuwe Cupra Leon, Cupra Formentor, Volkswagen Golf GTI en Skoda Octavia RS de bekende 245 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn krijgt, is daarbij zeker mogelijk.

In Nederland werden vorig jaar 2.100 Atecas verkocht. In Europa gingen in 2019 98.500 exemplaren over de toonbank, net geen 26 procent meer dan in 2018.