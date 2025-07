De verkoop van elektrische auto's is door diverse Europese landen flink aangewakkerd door met aanschafsubsidies te strooien. Daar kwam in de afgelopen jaren in diverse landen, waaronder Nederland, weer een einde aan en dat was goed te merken in de verkoopcijfers. In het Verenigd Koninkrijk trekt de overheid nu de portemonnee weer om de verkoop een duw in de rug te geven. Dat meldt Reuters.

Er wordt vanaf dinsdag tot 3.750 pond (zo'n €4.300) beschikbaar voor nieuwe elektrische auto's met een catalogusprijs van omgerekend hooguit zo'n €42.500. In totaal trekt de Britse overheid bijna €750 miljoen hiervoor uit. Er is logischerwijs dus voor dik 17.000 EV's aan subsidie beschikbaar en het potje blijft beschikbaar tot in 2028 of 2029, als het dan nog niet leeg is.

Overigens trok de Duitse overheid recent ook weer de portemonnee om de verkoop van elektrische auto's aan te wakkeren, maar dat was een minder traditionele maatregel dan de Britten nu treffen. Bij onze oosterburen wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om EV's aan te schaffen, dankzij nieuwe belastingregels.