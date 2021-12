Gebruikte dieselauto nog nooit zo impopulair

Niet eerder was een gebruikte dieselauto zo impopulair als nu. Uit cijfers van Bovag en RDC blijkt dat het aandeel van auto's met een dieselmotor in de totale verkoop van gebruikte auto's voor het eerst onder de 10 procent is uitgekomen.

Van de 1.232.335 gebruikte personenauto's die autobedrijven in de eerste 11 manden van dit jaar verkochten hadden slechts 121.712 stuks een dieselmotor onder de kap. Dat is 9,9 procent van het totaal. Niet eerder dook het aandeel van auto's met een dieselmotor in de totale verkoop van gebruikte auto's onder de 10 procent. Ter vergelijking: in 2016 bedroeg dit aandeel zo'n 16,5 procent en in 2009 nog ruim 20 procent. In de eerste 11 maanden van 2020 had nog 12 procent van de door autobedrijven verkochte gebruikte auto's een dieselmotor onder de kap. Maar liefst 80,2 procent van de in de eerste 11 maanden van 2021 verkochte gebruikte personenauto's had een benzinemotor. Het gaat om 988.432 exemplaren. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 21.000 meer, al betrof het benzineaandeel toen 81,7 procent.

Gebruikte elektrische auto

Inmiddels worden elektrische auto's steeds beter beschikbaar op de tweedehandsmarkt, zo blijkt ook uit de cijfers. Tot en met november verkochten autobedrijven 29.452 tweedehands elektrische auto's. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als de 12.281 gebruikte EV's die in de eerste 11 maanden van 2020 werden verkocht. Tweedehands EV's zijn dit jaar al goed voor een aandeel van 2,4 procent in de occasionverkopen. Vorig jaar bedroeg dat aandeel slechts 1 procent. Daarnaast blijken ook hybride auto's op de occasionmarkt in trek. Dit jaar zijn door autobedrijven al 82.659 gebruikte auto's met een hybride aandrijflijn verkocht, dat zijn er meer dan 30.000 meer dan in in diezelfde periode vorig jaar.

Automaat én cabriolet winnen terrein

Meer interessante cijfers: de automaat wint ook op de tweedehandsmarkt terrein ten kosten van de handbak. Tot op heden had 64,5 procent van alle door autobedrijven verkochte occasions een handgeschakelde transmissie. In 2016 bedroeg het aandeel auto's met een handbak op de tweedehandsmarkt nog 79 procent en in 2011 op 83 procent. Uit de cijfers van Bovag en RDC blijkt verder dat het aandeel cabriolets in de tweedehandsverkoop niet eerder zo groot is geweest als in de eerste 11 maanden van dit jaar. Maar liefst 2,6 procent van alle door autobedrijven verkochte tweedehands auto's was een cabriolet. Het ging om 32.168 exemplaren. Het aandeel sedans in de occasionverkoop blijft dalen, tot en met november dit jaar was slechts 5 procent van de verkochte tweedehands auto's een sedan. Tien jaar geleden lag dat aandeel nog op meer dan 10 procent. Zo'n 17 procent van alle verkochte occasions betrof tot en met november een SUV. De hatchback blijft met een aandeel van 53 procent op de tweedehandsmarkt de koning van de carrosserievarianten. De stationwagen heeft daar met een stabiel aandeel van 13 procent weinig onder te lijden.