Fors meer auto's schakelden vorig jaar zelf hulp in na ongeval

Wie met een moderne auto in de problemen komt, hoeft vaak niet eens zelf meer de hulpdiensten op te roepen. Met het sinds april 2018 in nieuwe auto's verplichte eCall kan een auto zelf 112 bellen als het fout is gegaan. De auto schakelt dan de hulpdiensten in als er een ongeval heeft plaatsgevonden. Afgelopen jaar gebeurde dat maar liefst 18.240 keer, zo blijkt volgens BNR uit cijfers van de Nationale Politie. In 2021 waren er nog 13.183 automatische noodmeldingen via eCall. Afgelopen jaar kwamen er dus dik 38 procent meer van dergelijke meldingen binnen.

eCall legt zelf aan de 112-telefonist aan waar de auto zich bevindt, in welke rijrichting de auto staat, hoeveel mensen er in de auto zitten en ook welke brandstof de auto gebruikt (of als het een elektrische auto is). Dat laatste is vooral voor de brandweer essentieel. eCall slaat uit zichzelf aan als de auto concludeert dat er een ernstig ongeval is gebeurd, bijvoorbeeld als de airbags geactiveerd zijn. Het is ook mogelijk om zelf met een druk op de knop eCall te activeren. Wie een auto van april 2018 of later heeft, heeft het systeem sowieso. Eerder werd het echter ook al door sommige fabrikanten geïmplementeerd. eCall zou volgens eerdere schattingen in landelijk gebied de responstijd van hulpdiensten tot wel 50 procent kunnen verkorten en met 40 procent in stedelijk gebied.