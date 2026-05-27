Benzine tanken bij tankstation (ANP)
 
Benzine blijft duur, maar de benzineprijs daalt wel

Ongetwijfeld blijf je je wangen droogdeppen tijdens het tanken. Toch daalt de benzineprijs iets.

De benzineprijs daalt. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter Euro 95 (E10) ligt op €2,608. Daarmee ligt de landelijke adviesprijs 1,4 cent lager dan gisteren. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van consumentencollectief United Consumers door AutoWeek. De landelijke adviesprijs van een liter benzine lag gisteren nog op €2,622 en enkele dagen daarvoor nog op zo'n €2,64. Op 6 mei werd een recordprijs van €2,646 per liter geregistreerd. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel daalde met 1,7 cent naar €2,459. De adviesprijs van een liter lpg zakte met 0,4 cent naar €1,308 per liter.

De olie- en gasprijzen stijgen en dalen deze periode geregeld als reactie op nieuws over een mogelijk vredesakkoord – of het uitblijven daarvan – tussen de Verenigde Staten en Iran. Belangrijk: de genoemde gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) die United Consumers communiceert, is berekend op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen. De prijs die je aan de pomp betaalt, ligt veelal lager. Wel zijn de landelijke adviesprijzen indicatief voor het prijsverloop.

