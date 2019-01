Ford's SUV-aanbod wordt groter

Ford heeft gisteren een presentatie gehouden tijdens de Deutche Bank Global Auto Industry Conference in Detroit waar onder meer CEO Jim Hackett liet weten wat Ford de komende jaren van plan is.

Vorig jaar liet Ford weten dat het zich in de Verenigde Staten vooral zou gaan richten op SUV's en cross-overs. Reguliere personenauto's als de Focus en Fusion worden er geschrapt en het modellenaanbod komt puur uit hoogpotigen en de Mustang te bestaan. Onlangs meldde Ford dat het ook in Europa heftige wijzigingen door gaat voeren. De focus wordt ook bij ons verschoven, maar wat dat precies gaat betekenen, staat nog niet helemaal vast. Reken op het verdwijnen van impopulaire modellen als de C-Max en mogelijk zelfs van de Galaxy en van de S-Max. Tijdens een presentatie in de Verenigde Staten heeft Ford iets meer laten weten van zijn internationale toekomstplannen.

Zo lanceert Ford in tussen dit jaar en 2020 in totaal 7 nieuwe of grondig vernieuwde modellen. De Explorer en de Lincoln Aviator zijn daar twee inmiddels bekende modellen van. Daarnaast bestaat de line-up nieuwkomers uit de teruggekeerde Ford Bronco, een nieuwe Kuga (Escape in de VS), een kleinere broer voor de ruige Bronco én uit een nieuwe en een tot op heden onbekende SUV van Lincoln. Daarnaast moet de op de Mustang geïnspireerde volledig elektrische SUV binnen nu en volgend jaar op de markt verschijnen. 75 procent van het Amerikaanse modellenaanbod moet binnen nu en 24 maanden zijn vernieuwd.

Ook in China krijgt men te maken met nieuwe SUV's en cross-overs. Hier ligt het binnen dit jaar en 2020 te presenteren nieuwe of grondig vernieuwde modellen op zes stuks. Ook hier rekent Ford de Explorer en de Lincoln Aviator al mee. Daarnaast wordt de al gepresenteerde Ford Teritory, in feite een SUV van Chinese makelij, meegerekend. Die Territory krijgt een grotere en tot op heden onbekende Chinese Broer, de Chinese markt krijgt tevens de nieuwe Kuga en ook de nieuwe SUV van Lincoln staat op de lijst. Omstreeks 2021 heeft Ford in China 30 nieuwe of vernieuwde producten op de prijslijst staan. Op nieuwkomers voor de Europese markt blikt Ford nog niet vooruit. Wel weten we dat Ford de nieuwe Kuga ook bij ons gaat voeren en dat het een compacte cross-over aan zijn leveringsgamma toe gaat voegen.

Ford kondigde onlangs een alliantie met Volkswagen aan waarbij de twee merken zich richten op de gezamenlijke ontwikkeling van pick-ups en bedrijfswagens. Ford wil spoedig de grootste fabrikant van bedrijfswagens in Europa zijn. Daarnaast onderzoeken de twee bedrijven of ook op het gebied van EV's samengewerkt kan worden. Volkswagen is niet de enige externe partij waarmee het in zee gaat. Zo gaat het samen met het Indiase Mahindra een compacte SUV/cross-over voor de Indiase markt ontwikkelen.