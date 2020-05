Ford Focus Active Wagon krijgt in China bijzondere snuit

Ford verkoopt de Focus in China al als hatchback en als sedan, maar de Wagon is de Chinese consument nog vreemd. Dat gaat veranderen, al gaat de Focus Wagon er in het Verre Oosten wel net even anders uitzien.

De Europese smaak is de Chinese niet, zo blijkt. Zo ogen de Europese Tucson Santa Fe anders dan de versies die Hyundai van die modellen in China verkoopt en ook Ford past zijn modellen zo nu en dan aan voorkeuren van de lokale markten aan. Vorig jaar werd duidelijk dat de Chinese variant van de Kuga, die aldaar net als in de Verenigde Staten Escape heet, een compleet eigen snuit krijgt. Ford brengt de Wagon van de huidige generatie Focus straks ook China op de markt, en wat blijkt? Ook die auto krijgt in China een totaal andere snuit.

Via Chinese media is een afbeelding opgedoken van de Focus Active Wagon, de opgehoogde variant van de Wagon, zoals die straks door joint-venture-partner Changan-Ford in China op de markt wordt gebracht. Hoewel de Focus hatchback en sedan in China zich nagenoeg alleen met hun aangepaste bumperwerk onderscheiden van de Europese versies krijgt de Focus Active Wagon in China een voorzijde die sterk lijkt op die van de Chinese Escape. De koplampen worden optisch met de grille verbonden en zijn dus niet meer van elkaar gescheiden door een stuk plaatwerk. Daarbij is de complete grille niet alleen anders van vorm, maar is ook de invulling ervan net even anders dan we in Europa gewend zijn. Moray Callum, Vice President Global Design bij Ford, gaf vorig jaar al aan dat een "wat dynamischer vormgeving de Chinese consument aanspreekt". De vraag is echter of het ontwerp van deze Chinese Focus Active Wagon ook daadwerkelijk als dynamischer te omschrijven valt. De Ford Focus Active Wagon verschijnt later dit jaar op de Chinese markt.