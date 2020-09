Ford roept hulp Duitse overheid in

De Duitse overheid biedt financiële steun aan binnenlandse bedrijven die geraakt zijn door het coronavirus. Hiervoor is het zogeheten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) opgezet, waarin 100 miljard euro zit. De Europese tak van Ford, waarvan het hoofdkantoor in Duitsland is gevestigd, heeft overheidsgaranties ter hoogte van in totaal 500 miljoen euro aangevraagd. Hiervan neemt de federale overheid het grootste deel op zich, de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Saarland dragen voor een kleiner deel bij. Ford heeft hier namelijk fabrieken staan: een kleine in Saarlouis en een grote in Keulen, waar onder meer de Fiesta wordt gebouwd. Gunnar Herrmann, directeur van Ford Duitsland, zegt tegen Handelsblatt overigens dat de autofabrikant niet in acute nood verkeert: "We hebben onze kapitaalbasis stabiel kunnen houden door tijdelijk werk en andere maatregelen", aldus de topman.

Ford worstelt echter al langer in Europa. De autofabrikant was volgens Automotive News al voor de coronacrisis van plan om twintig procent van het personeel te ontslaan. Daarnaast wordt het merk hard geraakt door de teruglopende verkoop in Engeland en de onzekerheid rondom de Brexit. Indien de Duitse regering de aanvraag accepteert, zou Ford de eerste grote autofabrikant zijn die in Duitsland overheidssteun krijgt. In Duitsland is men overigens kritisch op het gebruik van het WSF voor het helpen van buitenlandse bedrijven. Het zou namelijk niet goed te controleren zijn waar het geld precies terecht komt. De vrees bestaat dat de staatssteun uiteindelijk naar het buitenland afvloeit, iets waar het noodfons niet voor is bedoeld. Ford Europe is op papier een Duits bedrijf, maar is nog steeds onderdeel van het Amerikaanse Ford Motor Company.

AutoWeek is in afwachting van een reactie van Ford Nederland op de vraag of dit eventuele gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse tak. Ford geeft wel aan dat het in Nederland geen gebruik maakt van 'wat voor regeling dan ook', aldus de woordvoerder.