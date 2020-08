Automarkt Verenigd Koninkrijk klimt uit dal

De automarkt van het Verenigd Koninkrijk laat voor het eerst dit jaar positieve cijfers zien. In juli zijn de verkopen met 11,3 procent toegenomen ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Afgelopen maand zijn in het Verenigd Koninkrijk 174.887 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat zijn er 11,3 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Het is de eerste keer dit jaar dat de verkoopcijfers in het land niet in het dieprood genoteerd zijn. Vooralsnog hoeven de Engelse importeurs en dealerbedrijven eind dit jaar echter niet op een positief bedrijfsresultaat te rekenen. De jaarverkopen blijven over de eerste zeven maanden van dit jaar met 828.389 verkochte personenauto's namelijk maar liefst 41,9 procent achter bij die van vorig jaar in dezelfde periode. De Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) verwacht dat er in heel 2020 uiteindelijk 30 procent minder auto's worden verkocht dan vorig jaar.

De nieuwe Vauxhall (Opel) Corsa was in juli de best verkochte personenauto. De B-segmenter verliet 5.455 keer de showroom en wordt op de voet gevolgd door de Ford Fiesta (5.421 stuks). De grote broer van de Fiesta, de Ford Focus, eindigde met 4.981 verkochte exemplaren op plek drie. Plekken vier en vijf worden opgevuld door achtereenvolgens de Volkswagen Golf (3.936 stuks) en de Mercedes-Benz A-klasse (3.992 stuks). Over de eerste zeven maanden van dit jaar is niet de Corsa, maar de Ford Fiesta de absolute verkooptopper. De Fiesta staat met 26.519 exemplaren tot op heden bovenaan de verkooplijst van 2020 en verdringt de Corsa samen met de Focus, die op plek twee staat, naar de laatste plaats op het ereschavot.

Auto's met een benzinemotor zijn in het Verenigd Koninkrijk nog altijd veruit het meest in trek. Bijna zestig procent van de dit jaar nieuw verkochte personenauto's heeft een benzineblok onder de kap. Zo'n achttien procent van het totaal is uitgerust met een dieselmotor. Elektrische auto's winnen aan populariteit, inmiddels is zo'n 5 procent van de dit jaar verkochte auto's een EV, terwijl dat percentage over heel 2019 op exact 1 procent lag. 3,3 procent van de dit jaar verkochte auto's is een plug-in hybride terwijl ruim 6 procent een stekkerloze hybride is. Het SMMT houdt ook statistieken bij over auto's met een mild-hybride aandrijflijn. Bijna 5 procent van de dit jaar verkochte auto's heeft een benzinemotor met mild-hybrid techniek aan boord terwijl net geen 3,5 een van mild-hybrid techniek voorziene dieselmotor in de neus heeft liggen.