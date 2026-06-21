De zomer komt eraan en traditiegetrouw betekent dat dat we op zoek naar een leuke, goedkope auto voor een roadtrip. We hebben maar weinig eisen: hij mag niet meer dan 2.500 euro kosten en niet meer dan 150.000 kilometerervaring hebben, zodat we na afloop onze trouwe metgezel met weinig of geen afschrijving weer kunnen verkopen. Of wie weet zijn we er zó aan gehecht geraakt, dat we ‘m houden.

Maar welk type het moet worden, hangt af van wat je wilt gaan doen. In korte tijd zoveel mogelijk landen aandoen? Dan is een comfy cruiser de aangewezen vierwieler. Open genieten van bochtige (berg)weggetjes? Een kek cabrioletje. Campinghoppen en dus veel spullen regelmatig in- en uitladen? Een vergeten MPV, dan maar.

Opel Omega 2.2i-16V Elegance - 2000 - 121.000 kilometer - 2.499 euro

Het portfolio van Opel bestaat tegenwoordig uit met name kleinere gezinsauto’s en SUV’s. Hoe anders was dat vroeger, met in de jaren 60 de Diplomat 5.4-V8 die de S-klasse van Mercedes-Benz van repliek moest dienen. Daarna werden grote Opel-sedans steeds minder imposant, de laatste in de rij was de Omega (de Insignia opereerde een half segment lager). Omdat de Omega al sinds 2003 uit productie is, valt het niet mee om een nette overlever te scoren, maar in Tilburg zien we deze Opel Omega staan. De 45-GH-RR heeft in een kwart eeuw slechts twee eigenaren gehad die er samen maar 121.000 kilometer mee hebben afgelegd. De verkoper rept over een nette, goed rijdende en dito schakelende auto die voorzien is van een nieuwe distributieriem, vier verse banden en een APK die tot medio november geldig is. En dat alles binnen budget!

Tja, het is geen 5-serie, ook al is déze Duitser eveneens voorzien van achterwielaandrijving. Voor- en achterin biedt -ie meer dan genoeg plaats, onder het kofferdeksel past 530 liter en onder de motorkap snort een forse viercilinder. Kortom: geknipt voor lange reizen! Dat reizen doe je op brede en elektrisch verstelbare voorstoelen, waarvan de profilering vrij vlak is en daardoor weinig steunend (maar goed, een bochtenridder is deze 1,5 ton zware Opel sowieso niet). De eveneens brede achterbank kan drie man herbergen. De middelste daarvan moet z’n voeten links en rechts naast de hoge cardantunnel plaatsen. De atmosferische 2.2 biedt pas voldoende trekkracht bij hogere toeren en omdat de vijfbak behoorlijk lange overbrengingen kent, zorgt dat voor een gemoedelijk en rustig weggedrag. Rijdynamiek is niet z’n sterkste punt, wel de stilte aan boord. En de luxe, want deze relatief eenvoudige Elegance heeft al zaken als cruise en climatecontrol, xenon-verlichting en zúlke grote tellers, dat iedereen achterin kan zien of je te hard gaat over autoroute

of autostrada!



Signalement

Merk Opel

Type Omega 2.2i-16V Elegance

Bouwjaar november 2000

Kilometerstand 121.000

Vraagprijs € 2.499

Waar te koop? Autopunt Tilburg B.V., Tilburg

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 2.198 cc

Max. vermogen 106 kW/144 pk bij 5.400 tpm

Max. koppel 203 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.505 kilo

Bagageruimte 530 l/1.460 l

Max. aanhanger geremd 1.700 kilo

Gem. verbruik 1 op 10,4 (NEDC)

0-100 km/h 10,5 s

Topsnelheid 210 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Ford Streetka 1.6 - 2003 - 87.688 kilometer - 2.490 euro

Voert jouw Europa-reis juist over bochtige bos- en bergwegen en wil je daar met z’n tweeën ten volle van genieten, dan zou deze Ford Streetka een optie kunnen zijn. De oer-Ka leerden we kennen als een bovengemiddeld rijdend autootje dat met z’n kwikzilverige rijeigenschappen samen met de eerste generatie Renault Twingo het A-segment flink opschudde. Roadster Streetka is daar een afgeleide van, maar in plaats van de brave 60 pk-sterke 1.3 huist een relatief forse 1.6 van 95 pk onder het kekke neusje - nog meer pret! Veel Ka’s zijn aan het roestspook ten prooi gevallen, dus da’s een aandachtspunt. Want verder weten we weinig van deze occasion: de import is blijkbaar zó vers, dat -ie nog geen kenteken heeft. Zijn die kosten voor jou, dan kom je boven ons budget uit, maar in het gebruik is zo’n Streetka uiteraard goedkoper dan bovenstaande Omega.

Bovendien is de kilometerstand nóg lager en contrasteert de zwarte lak mooi met het bruine leer. Elektrischverstelbare en verwarmbare buitenspiegels, stoelverwarming, lichtmetaal, verwarmbare voorruit en eensportonderstel maken er een compleet en aantrekkelijk geheel van.



Open rijden is de belangrijkste charme van de Streetka, maar voor het zover is, moet je wat arbeid verrichten. Met een knopje in de deurstijl open je de afdekplaat achter de rolbeugels. Met twee hendels ontgrendel je vervolgens de kap. Eerst moet het achterste gedeelte nog een stukje omhoog, dan pas kan de kap opgeborgen worden. Deksel dicht en klaar. En dan de weg op. Wat rijdt dit Kaatje strak, zeg! Het gevoel in het stuur is prima en de kleine Ford reageert lekker direct. De balans blijft lang neutraal. Voor een wild uitbrekende achterkant hoef je niet bang te zijn. Wel voelen we op korte hobbels wat trillingen in het stuur, een bekend euvel van cabrio’s. Erg handig is -ie niet - neem dus niet teveel bagage mee - het gaat hier puur om de beleving. Die biedt -ie volop.



Signalement

Merk Ford

Type Streetka 1.6

Bouwjaar april 2003

Kilometerstand 87.688

Vraagprijs € 2.490

Waar te koop? Autoverkoop Beverkoog, Alkmaar

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.597 cc

Max. vermogen 70 kW/95 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 135 Nm bij 4.250 tpm

Leeggewicht 1.064 kilo

Bagageruimte 214 l/n.b.

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 12,7 (NEDC)

0-100 km/h 12,1 s

Topsnelheid 173 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Daihatsu Gran Move 1.6i CS - 2002 - 136.539 kilometer - 1.399 euro

Heb je meer spullen dan budget, dan is het zoeken geblazen naar een vergeten, dus aangenaam geprijsde MPV. Bekende modellen als Picasso, C-Max, Zafira, Scénic en Touran laten we daarom buiten beschouwing. We gingen zodoende op zoek naar een Chevrolet/Daewoo Tacuma, tot we deze Daihatsu Gran Move tegenkwamen. Half maatje kleiner, maar vanwege z’n vierkante vorm misschien wel net zo ruim: bijna 1,5 kuub past erin! De 50-JN-XT heeft in z’n leven vier Nederlandse eigenaren gediend, de kilometerstand is kloppend. De aanbieder geeft eerlijk aan dat de elektrische raambediening (niet op de CS, wij denken dat dit de CX-uitvoering is) het

aan de bestuurderskant heeft begeven en dat de dorpel lichte roestsporen kent, maar dat de APK - nog tot medio oktober geldig - geen problemen zou opleveren. Iets voor de handige doe-het-zelver? Of eventueel laten doen, want de vraagprijs ligt een goede duizend euro lager dan die van de andere twee. Airco en banden zouden in goede conditie zijn, een compleet afgestempeld onderhoudsboekje én de Daihatsu-betrouwbaarheid zijn verdere pluspunten, evenals de nette staat van het interieur.

Dat interieur is multifunctioneel: van verhuiswagen tot overnachtingsplek voor twee personen; veel is mogelijk, dankzij de vele verstelmogelijkheden van het meubilair achterin. En voor de moderne mens: de zit is wat hoger! De gebruikte materialen zijn eerder functioneel dan mooi, de Gran Move biedt de minste luxe van dit trio en ook op veiligheidsgebied is -ie niet rijk bedeeld. Keerzijde van de medaille: hij weegt nog geen ton. Zo’n hoge, lichte auto wil best in bochten overhellen, maar

dankzij afstelling van vering en demping valt dat nog mee. Sportief is de Japanner echter niet, maar dat was ook niet de insteek van deze vierwieler. Veel ruimte en betrouwbaarheid voor een zacht prijsje - zo was het in 2002, en da’s nu nog zo. Het zou ons daarom niet verbazen als deze occasion van dit trio het snelst verkocht is.

Signalement

Merk Daihatsu

Type Gran Move 1.6i CS

Bouwjaar juni 2002

Kilometerstand 136.539 kilometer

Vraagprijs € 1.399

Waar te koop? Neologistics, Den Haag

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.590 cc

Max. vermogen 67 kW/91 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 126 Nm bij 3.600 tpm

Leeggewicht 965 kilo

Bagageruimte 400 l/1.490 l

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 1 op 13,2 (NEDC)

0-100 km/h 11,7 s

Topsnelheid 165 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Met welke goedkope vakantiekar wil jij een rondje Europa doen?

Drie verschillende budget-occasions voor uiteenlopende vakantieplannen. Welke van deze drie zou jij meenemen op roadtrip? Of heb je je eigen voorkeur(en), tips voor anderen of maak je al plannen voor zo’n onvergetelijke reis? Laat het ons weten!