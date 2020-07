Ford Mustang Mach-E 1400 is bizar elektromonster

De Ford Mustang Mach-E is volgens sommigen misschien de Mustang-badge niet helemaal waard, maar dat is bij deze Mach-E 1400 wel anders. Het is een bloedsnelle en absurd krachtige Mach-E, maar helaas blijft het wel bij één exemplaar.

Ford zoekt graag de grenzen op als het aankomt op onaardse prestaties met elektrische auto's. Eerder dit jaar deed het merk dat al met de Mustang Cobra Jet, een maar liefst 1.400 pk sterke elektrische dragracer. In diezelfde gedachte komt het nu met de ruim 1.400 pk sterke Mach-E 1400, een auto waarmee Ford (met hulp van RTR Vehicles) vooral wilde uitzoeken en laten zien wat er allemaal mogelijk is met elektrisch aangedreven auto's. Vooral qua vermogen, uiteraard. Dit is geen auto waarmee je enorme afstanden kunt afleggen, maar wel vooral veel lol kunt hebben.

De Mach-E 1400 beschikt over, schrik niet, zeven elektromotoren. Drie daarvan zijn verbonden aan de vooras, vier aan de achteras. Volgens Ford was de grootste uitdaging om de motoren allemaal tegelijk hun vermogen naar de wielen te laten sturen. Zowel voor als achter zijn de motoren in serie aan elkaar verbonden en de gezamenlijke kracht gaat (voor en achter) via één aandrijfas naar het differentieel.

Volgens Ford is de aandrijving volledig aan te passen, dus er kan worden geschakeld tussen voor- achter- en vierwielaandrijving. Dit moet Ford erbij helpen om uit te vogelen welke vorm van aandrijving welk effect heeft op het stroomverbruik en de prestaties. Het is dus niet alleen een tof eenmalig project, want dit is een auto waar Ford ook een hoop van hoopt leren als het aankomt op EV-configuraties. Hoe dan ook, de Mach-E 1400 zorgt ongetwijfeld voor absurde prestaties. Het precieze vermogen ligt op 1.419 pk en er wordt bij 257 km/h maar liefst 1.000 kilo downforce gegenereerd door de enorm uitgeklopte en vol aerodynamische snufjes gehangen extra lichte koets. Wat de verwachte acceleratietijd en topsnelheid is, houdt Ford onder de pet. Ook het koppel, uiteraard extra interessant, meldt het merk nog niet. Maar in een gesprek dat AutoWeek eerder had met Vaughn Gittin jr, een Amerikaanse autosportheld die nauw bij de ontwikkeling betrokken was, ligt het cijfer van het koppel niet geheel onverwacht 'aanzienlijk hoger dan dat van het vermogen'.

De Mach-E 1400 wordt uiteraard ook een keertje voor het oog van het (thuis kijkende) publiek losgelaten. In het hol van de benzineleeuw, weliswaar. Bij een nog nader te bepalen Nascar-race zal Ford de extreme Mach-E binnenkort op zijn staart trappen.