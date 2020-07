Vaughn Gittin Jr. over de Ford Mustang Mach-E 1400

In Nederland is hij misschien niet zo heel bekend, maar in de Verenigde Staten is Vaughn Gittin Jr. 'huge'. Als autosportman, als televisiepersoonlijkheid en vooral als - zoals hij zich zelf graag noemt - professional funhaver. Met zijn bedrijf RTR (Ready to Rock) Vehicles zet hij bovendien het mes in Fords; op dit moment staan stevig onder handen genomen Mustangs, F150's en Rangers op het menu. Om elektrisch rijden uit de groene, brave hoek te halen en natuurlijk om de wereld voor te bereiden op de komst van de Mustang Mach-E heeft Ford de handen ineengeslagen met Gittin en samen een 1.400 pk sterke variant gebouwd. Over die auto berichtten we eerder al, nu spreken we exclusief met Gittin over zijn project en zijn drive.

Maar voor we het daarover gaan hebben, willen we eerst weten hoe een professional funhaver het begrip 'fun' definieert...

"Als het maar uitdagend is. Voor mij is dat offroaden in mijn Bronco, driften in mijn Mustang, racen... zolang ik maar achter het stuur zit. Maar ook anderen fun bezorgen, mensen een glimlach bezorgen. Dat is een mentaliteit."

Wat moet een petrolhead als jij met EV's?

"Haha, in zekere zin ben ik stiekem een ontzettende nerd. Ik volg de elektrificatie al heel wat jaren en wees eerlijk; hoe kun je er niet bij betrokken raken? Ja, ik houd van benzinemotoren, de geur van brandstof, maar dit project heeft mijn kijk op de toekomst veranderd. Ook dan kun je opwinding en plezier beleven, met elektrische voertuigen. Toegegeven, de geur van benzine en het gebrul van motoren zullen verdwijnen, maar elektrisch rijden is een andere ervaring, dat kun je niet vergelijken. Die fout maakte ik in het begin ook. Maar wanneer je onbevooroordeeld, zonder ervaring met een conventionele motor, in een EV stapt, zul je merken dat het alles biedt wat je wilt. Er is geluid. Een andere klank, maar er is geluid."

We hebben video-opnames bekeken en kunnen dat laatste volmondig beamen. Al raden we een ieder die een trauma aan een wortelkanaalbehandeling heeft overgehouden van harte af er naar te luisteren. Het heeft nog het meest weg van een op hol geslagen tandartsboor.

"Je hoort andere dingen die je voorheen niet hoorde. Het brute geweld en de controleerbaarheid daarvan zijn geweldig, meer dan je ooit met een ICE hebt ervaren. Dat biedt nieuwe mogelijkheden. Met de Mach-E 1400 rijden was voor mij een heel nieuwe ervaring.

Het coole aan EV's is ook dat we het gewicht veel meer zelf kunnen plaatsen. Zo zit in de gewone Mach-E de accu heel laag, tussen de voorwielen. Dat hebben we bij de 1400 ook zo gedaan, met als resultaat een enorm laag zwaartepunt, wat hem een kartgevoel geeft. Daar komt de acceleratie van een magnetische achtbaan nog bij. In deze auto werden we weer kleine kinderen."

Wat was jouw rol in de ontwikkeling?

"We hebben samen met Ford Performance eerst wat ideeën uitgewerkt en gingen daar anderhalf jaar geleden mee aan de slag. Mijn bedrijf bouwde de auto, de ontwikkeling deden we samen met Ford Performance. We waren gedwongen eerst alles volledig in de computer uit te werken, omdat de productieversie van de Mach-E nog niet af was. RTR ontwierp het chassis en het uiterlijk. Dat laatste werd door de Ford-designstudio verder verfijnd, waarna Ford Performance zich weer over de aerodynamica ontfermde. De accu's en koeling werden grotendeels door het elektrische team van Ford ontwikkeld. Door de uitstekende koeling kunnen we meer runs tussen de laadsessies door doen."

Autosport is een breed begrip. Op welke tak is de Mach-E 1400 toegesneden?

Deze demonstratiewagen is gebouwd voor meerdere disciplines. Met een simpele knopdruk schakel je hem in voor-, achter- of vierwielaandrijving, waarbij we de verdeling ook kunnen regelen. Verder zijn er twee configuraties voor de ophanging. Eén daarvan is voor de AWD-modus en kan overweg met straatbanden en driftbanden. Voor straatraces of snelle rondetijden is er een apart setje wielen met slicks. Verder is er een full drift-mode, met een andere setting van de aandrijving en de besturing. Daarmee kan hij onder een enorme hoek dwars. In AWD kun je ook driften, maar dan is de stuuruitslag uiteraard beperkt. Ik verwacht er ook op circuits veel van, maar we hebben hem niet bedoeld als een recordbreker. De Mach-E 1400 is bedoeld als showcase en heeft dan ook drie passagiersplekken, om mensen te laten voelen wat elektrificatie is."

Elektrisch driften... is dat gemakkelijker met al die controleerbare variabelen?

"Gemakkelijker om de banden onder de auto uit te knallen, ja, met al dat koppel. Maar zonder gekheid: uiteindelijk zal elektrisch superieur worden in driften. Deze auto is ook al gemakkelijk te driften, maar wat ons verraste, was de enorme grip. Mede door het lage zwaartepunt, maar ook de enorme downforce. Daarom moesten we enorme stabilisatorstangen monteren en de veren aanpassen om de auto weer los te krijgen. Ondanks het enorme vermogen moesten we grip verminderen."

Dus binnenkort geen benzine meer voor jou?

"Nou nee hoor, dat duurt nog lang. Ik maak nooit één keuze. Bij mij blijft er altijd een plek voor verbrandingsmotoren. De pluspunten van EV's worden steeds zichtbaarder, maar in mijn garage zal altijd een benzineauto staan. Dat neemt niet weg dat ik erg enthousiast ben over elektrificatie. Het is nieuw en nieuw betekent spannend. Ik werk verder mee aan EV's, terwijl ik lol heb in mijn ICE's. Het is niet in plaats van, maar een aanvulling."